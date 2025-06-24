Возможно, представители данных знаков уже ощущают положительные эффекты.

Два знака Зодиака вступают в "эпоху сияния", которая случается раз в десятилетие. Об этом рассказала астролог Чани Николас, передает YourTango.

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По ее словам, представители данных знаков получат большую выгоду от влияния Юпитера, планеты удачи, изобилия и расширения, которая сейчас находится в Раке. Речь идет о знаках Рак и Весы. Возможно, они уже ощущают положительные эффекты.

При этом астролог предупредила, что удача не придет легко, - в начале этого пути будет несколько важных выборов, каждый из которых призван "помочь определиться, что вы действительно хотите делать с этой большой изобильной энергией". Однако, уже в сентябре эти знаки Зодиака "будут чувствовать себя намного легче", добавила Николас.

Рак

За последние несколько лет Рак пережил свою справедливую долю трудностей и борьбы. Сейчас же для Рака, с Юпитером в их знаке, наступает самый благоприятный период. Чтобы не блокировать удачу, представителям данного знака все еще может потребоваться упорно трудиться и проделывать массу внутренней работы. По словам Николас, Ракам необходимо быть разборчивыми и сосредоточенными на самом важном.

Весы

Весы также вступают в "эру, загорающуюся раз в десятилетие", отметила Николас. Астролог добавила, что данный знак зодиака обязательно испытает массу удачи и везения от Юпитера в Раке.

"Это один из лучших годов для вас, чтобы создать наследие и оставить неизгладимое влияние на мир", - согласилась астролог Эми Мемюр.

Важно сосредоточиться на том, чего вы хотите больше всего, и не позволять никому отвлекать вас от ваших главных целей. Если вы действительно хотите успеха и изобилия, понимать свои желания - это обязательно.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака разбогатеют уже очень скоро.

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