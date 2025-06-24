Опубликован новый роман журналиста Себастьяна Хаффнера, который считается главным аналитиком нацизма.

Впервые опубликованный роман "Расставание" довоенного немецкого журналиста Себастьяна Хаффнера стал бестселлером в Германии уже в первый месяц продаж. Как пишет The Guardian, потомки писателя нашли рукопись в его столе и решили издать книгу.

Относительно небольшое 181-страничное произведение описывает историю любви двух героев. Фоном выступил закат Веймарской республики – исторического периода Германии 1918-1933 годов, после поражения в Первой мировой войне и перед приходом к власти Адольфа Гитлера. Написано оно было в 1932 году, всего за несколько месяцев до установления нацизма. Возможно, основой стала реальная история писателя, который был влюблен в еврейскую девушку, но им пришлось расстаться.

Хаффнер сам бежал от нацизма: в 1938 году он выехал из Германии вместе с невестой. Они добрались до Лондона, где Хаффнер продолжил журналистскую деятельность. Именно там он сменил имя с Раймунда Претцеля на Себастьяна Хаффнера, под которым и стал известен публике. Это стало вынужденным шагом, чтобы защитить остальных членов семьи, которые остались в Германии.

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В статье говорится, что его литературное творчество высоко ценил английский премьер Уинстон Черчиль. И даже рекомендовал членам своего кабинета прочесть дебютную повесть Хаффнера "Германия: Джекилл и Хайд", чтобы те осознали всю угрозу нацизма.

Хаффнера считают одним из главных аналитиков нацизма, который он много описывал в своих статьях для Observer и Stern. Наработанное им имя даже чуть не помешало потомках опубликовать найденную рукопись. The Guardian процитировало 86-летнего сына писателя, профессора математики из Лондона Оливера Претцеля, который сказал, что первоначально работа казалась ему незначительной и он не хотел передавать ее в издательство, чтобы не затмевать репутацию отца. Но позже оценил изобретательность произведения.

The Guardian также пишет, что немецкие критики осыпали книгу похвалами, называя "литературной находкой". Один из них, Фолькер Вайдерманн, добавил, что опасения семьи были напрасными: новый роман прекрасно дополнил творчество писателя.

Пока что роман опубликован только на немецком. Вскоре ожидается его английская версия в переводе Оливера Претцеля. В украинском переводе опубликовано несколько произведений Хаффнера, включая наиболее известный роман "История одного немца".

Нобелевская премия по литературе

Напомним, что в прошлом 2024 году Нобелевскую премию по литературе получила писательница из Южной кореи Хан Канг. Она печатается с 1993 года, а самой знаменитой книгой стал роман "Вегетарианка".

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