После возвращения в Украину лицо может обратиться с заявлением о возобновлении статуса ВПЛ.

С 1 июля 2025 года Министерство финансов будет проводить проверки относительно пребывания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) за границей более 90 дней. После дополнительной проверки этот статус могут отменить.

Как говорится в постановлении Кабинета министров (№ 376), Минфин будет проводить ежемесячно, начиная с 1 июля, верификацию информации о пребывании ВПЛ за рубежом не менее 90 календарных дней подряд.

Если факт пребывания за границей в течение такого периода подтвердится, проводится дополнительная проверка. По ее результатам, в случае подтверждения информации о выезде лица на постоянное место жительства за границу, могут отозвать справку о постановке на учет ВПЛ.

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При этом есть определенные исключения. Так, в 90-дневный период пребывания за границей не включаются дни служебной командировки, оздоровления детей, стажировки, лечения, реабилитации, что подтверждается соответствующими документами, в частности по приглашению принимающей стороны.

Кроме этого, не включаются дни пребывания за границей по таким причинам, как смерть членов семьи лица и его родственников, уход за больным ребенком в возрасте до 18 лет, пребывание в учреждениях здравоохранения, судебных и правоохранительных органах, в связи с чем лицо не могло вернуться из-за границы и может подтвердить факт наличия таких обстоятельств документально.

Возможно ли вернуть статус ВПЛ при возвращении в Украину

Согласно постановлению, в случае возвращения такого лица из-за границы, в отношении которого было принято решение об отзыве справки о постановке на учет ВПЛ, справка выдается по заявлению лица.

Услуги для ВПЛ - последние новости

В мае этого года правительство одобрило новый порядок компенсации стоимости коммунальных услуг учреждениям, где размещаются семьи ВПЛ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, функция выплат передана Пенсионному фонду, выплаты будут осуществляться непосредственно учреждениям, где живут внутренне перемещенные лица, а не органам власти, на балансе которых находятся эти учреждения.

В Украине упростили получение пенсий и прохождение физической идентификации для граждан, выехавших с временно оккупированных территорий (ВОТ) и проживающих на подконтрольной Украине территории, украинцев, проживающих непосредственно на ВОТ, и тех, кто временно находится за рубежом.

Отныне они могут получать пенсию в любом уполномоченном банке, а не только в "Ощадбанке". Это касается всех получателей пенсий, независимо от даты перемещения или наличия справки ВПЛ.

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