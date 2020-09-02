По мнению ВСП, доказательства, которыми обосновывают подозрение судьи ОАСК Аблову, добыты путем, который не соответствует требованиям УПК.

Высший совет правосудия вернул Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой три ходатайства о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева и еще два отказался удовлетворить.

Об этом говорится в сообщениях ВСП 1 сентября, передает Радио Свобода.

Решения Совета касаются заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова, судей Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова, Игоря Качура и Владимира Келеберды. Ходатайство о Погрібінченка, Келеберды и Огурцова ВРП вернула без рассмотрения, объяснив это якобы "нарушением порядка уведомления о подозрении" судьям.

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Ходатайство в отношении Аблова и Качура ВРП рассмотрела, однако пришла к выводу, что доказательства против судей якобы полученные с нарушениями Уголовного процессуального кодекса, а риски продолжения ими своей деятельности "не обоснованы".

Также Высший совет правосудия заявила, что данных о ее связи с ОАСК, которые Национальное антикоррупционное бюро обнародовало 1 сентября, не было среди материалов, приобщенных к ходатайству Венедиктовой.

"Обнародование на сайте НАБУ материалов, не приобщенных к ходатайствам Генпрокурора, которые рассматривает ВСП, имеет признаки влияния на высший совет правосудия во внепроцессуальный способ, чему будет дана оценка на основании законодательства", - утверждают в Раде.

Дело Окружного админсуда: что было до этого

11 августа в НАБУ заявили об объявлении в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате госвласти власти руководством ОАСК. Речь шла о Павле Вовке, Владимира Келеберду, Игоря Качура, Николая Сироша, Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова, Сергея Остапца. 12 августа в Окружном админсуде Киева заверили, что объявленные в розыск судьи-на рабочих местах.

17 июля прошли обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации (ГСА).

В дальнейшем детективы НАБУ предъявили подозрение в создании преступной организации и захвате власти председателю ОАСК Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пятерым судьям и руководителю Госсудадминистрации Зеновию Холоднюку.

Позже эту информацию подтвердили в НАБУ и отметили, что продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

В САП утверждают, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

Позже Вовк и председатель ГСА Холоднюк заявили, что им не вручали уведомление о подозрении.

1 сентября Высший совет правосудия отказалась отстранить от судопроизводства председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

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Автор: УНИАН