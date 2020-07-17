Обыски в Окружном админсуде Киева: Волк и другие принимали заказные решения – САП

Председатель Окружного админсуда Киева Вовк использовал схему подачи искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с заранее определенным результатом.

Судьи Окружного админсуда Киева, которым детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении, принимали заказные решения в собственных интересах и в интересах политических и бизнес-кругов.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следствие установило, что 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

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По версии следствия, эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов.

В частности, для этого председатель ОАСК использовал схему подачи искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с заранее определенным результатом.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 17 июля, в ОАСК заявили, что в здании суда проходят обыски по "делам Майдана". Обыски также проходили в Государственной судебной администрации.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов сообщил, что НАБУ предъявило подозрение в создании преступной организации и захвате власти председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю Госсудадминистрации Зиновию Холоднюку.

Позже эту информацию подтвердили в НАБУ и отметили, что продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам.

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