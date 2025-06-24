Ракета не будет бить на расстояние в 500 километров от границы с РФ, отметил Алексей Гетьман.

Ракета украинского производства "Сапсан" имеет вдвое больше полезной нагрузки чем те ракеты, которые ранее передавали Киеву западные партнеры. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный аналитик, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман.

"А главное, что цена в несколько раз меньше этой ракеты. Ведь наше оружие оно очень часто не уступает дорогим аналогам европейских или американских стран и соответственно стоит дешевле", - сказал Гетьман.

Он добавил, что пока неизвестна точность украинской ракеты. Но даже если она будет на уровне с российским "Искандером", то это уже будет очень неплохо, добавил Гетьман.

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"Чем может удивить? Я думаю, что суббоеприпасами. Это может быть кассетная боеголовка. И она может накрывать на большое расстояние большую площадь. Где находятся или штабы, или что-либо. Или это может быть мощный удар по какому-то укрепленному объекту. То, что не могут пробить дроны, может пробить эта ракета", - рассказал Гетьман.

Эксперт пояснил, что заявленное расстояние в 500 километров не означает, что Украина будет поражать российские объекты на такой дистанции. Ведь ракета должна запускаться с украинской территории на определенном расстоянии от фронта.

"Чтобы она не была сразу перехвачена как минимум дронами. То есть минимум 20-25 километров от линии соприкосновения. А скорее всего, это будет километров 50-70. То есть можно посчитать, максимум 400 вглубь РФ, а лучше 300 километров. Но все равно это больше, чем ATACMS", - пояснил Гетьман.

Ракета "Сапсан" - что известно

Ранее об украинской баллистической ракете "Сапсан" напомнил глава ОП Андрей Ермак. В интервью The Times он отметил, что эта ракета "сможет удивить наших врагов", отвечая на вопрос, способен ли этот боеприпас долететь до Москвы.

По мнению военного эксперта Андрея Крамарова, Россия не имеет сил и средств для сбивания "Сапсанов". Эксперт также отметил, что Россия в свое время украла эту разработку и создала собственный комплекс "Искандер-М".

О том, что российская ПВО может не справиться с "Сапсанами", заявил и авиационный эксперт Анатолий Храпчинский. В то же время он сказал, что для подтверждения этого тезиса мы должны запустить большее количество таких ракет по РФ.

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