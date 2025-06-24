Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила новый трейлер фильма ужасов "Оружие" (Weapons), который является одним из самых ожидаемых хорроров этого лета.
По сюжету фильма, когда все дети из одного и того же класса, кроме одного ребенка, таинственно исчезают той же ночью и в то же время, сообщество остается с вопросом – кто или что стоит за их исчезновением?
Главные роли в ленте сыграли Джош Бролин ("Старикам здесь не место", "Сикарио", "Люди в черном 3", "Дэдпул 2", франшиза "Мстители"), Джулия Гарнер ("Город Грехов 2", "Человек-волк", "Фантастическая четверка: Первые шаги", сериалы "Озарк", "Изобретая Анну"), Олден Эйренрайк ("Оппенгеймер","Медведь под кайфом"), Остин Абрамс (сериалы "Эйфория", "Ходячие мертвецы"), Бенедикт Вонг ("Марсианин", "Прометей", франшиза "Доктор Стрэндж", сериал "Проблема трех тел") и другие.
Интересно, что изначально роль отца одного из пропавших детей, Арчера Граффа, должен был исполнить вездесущий Педро Паскаль, но в 2024 году он покинул проект из-за несовместимости графиков – его заменил Джош Бролин.
Снял фильм американский режиссер Зак Креггер, который получил широкую известность благодаря хоррору "Варвар" 2022 года. Также он выступил одним из продюсеров недавнего техно-хоррора "Компаньон".
В украинский прокат фильм выйдет 7 августа 2025 года.