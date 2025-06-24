В украинский прокат фильм выйдет 7 августа 2025 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила новый трейлер фильма ужасов "Оружие" (Weapons), который является одним из самых ожидаемых хорроров этого лета.

По сюжету фильма, когда все дети из одного и того же класса, кроме одного ребенка, таинственно исчезают той же ночью и в то же время, сообщество остается с вопросом – кто или что стоит за их исчезновением?

Главные роли в ленте сыграли Джош Бролин ("Старикам здесь не место", "Сикарио", "Люди в черном 3", "Дэдпул 2", франшиза "Мстители"), Джулия Гарнер ("Город Грехов 2", "Человек-волк", "Фантастическая четверка: Первые шаги", сериалы "Озарк", "Изобретая Анну"), Олден Эйренрайк ("Оппенгеймер","Медведь под кайфом"), Остин Абрамс (сериалы "Эйфория", "Ходячие мертвецы"), Бенедикт Вонг ("Марсианин", "Прометей", франшиза "Доктор Стрэндж", сериал "Проблема трех тел") и другие.

Видео дня

Интересно, что изначально роль отца одного из пропавших детей, Арчера Граффа, должен был исполнить вездесущий Педро Паскаль, но в 2024 году он покинул проект из-за несовместимости графиков – его заменил Джош Бролин.

Снял фильм американский режиссер Зак Креггер, который получил широкую известность благодаря хоррору "Варвар" 2022 года. Также он выступил одним из продюсеров недавнего техно-хоррора "Компаньон".

В украинский прокат фильм выйдет 7 августа 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: