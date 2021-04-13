Президент подал в Раду соответствующий законопроект.

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк отреагировал на намерения президента Владимира Зеленского ликвидировать ОАСК.

На своей странице в Facebook Вовк заявил, что президент якобы поддался на "манипуляции отдельных активистов", внеся в парламент законопроект о ликвидации суда.

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"Шесть лет суд находится под давлением, работает в атмосфере постоянных негативных информационных кампаний и провокаций. Поэтому к данной новости я отношусь спокойно. В конце концов система административных судов пережила уже не одну реформу. Так что пусть теперь парламент определяется в соответствии с регламентными процедурами", - написал он.

Вовк добавил, что суд продолжает работать в штатном режиме.

Что предложил Зеленский в своем законопроекте

Сегодня президент внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

В ОП отметили, что ОАСК потерял к себе доверие из-за скандалов с "пленками", коррупции связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленных сомнительных решений.

Там также добавили, что старая и неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость, она потеряла доверие граждан Украины и требует полной очистки.

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Автор: Юрий Годован