Наибольшие темпы роста зафиксированы в тех городах, которые жители выбирали как альтернативу Киеву после начала полномасштабного вторжения.

Несмотря на пандемию, войну и экономическую нестабильность, рынок недвижимости в Украине с 2021 года не замер. За четыре года цены на однокомнатные квартиры уверенно выросли во многих городах.

Об этом свидетельствует переданное УНИАН исследование "OLX Недвижимость", авторы которого сделали ретроспективу и проанализировали, как с 2021 года менялась медианная стоимость покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке по городам Украины.

"Наибольший прирост медианной стоимости на покупку 1-комнатной квартиры зафиксирован в Чернигове 83% (с 662 тыс. грн до 1,2 млн грн). Такой скачок выглядит неожиданным, ведь город долгое время находился в зоне риска в начале полномасштабного вторжения, однако сейчас демонстрирует постепенное возвращение интереса к рынку жилья и как следствие - повышение стоимости", - говорится в исследовании.

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Отмечается, что следующим идет Тернополь с приростом в 82% (с 907 тыс. до 1,65 млн грн). Также существенно выросла стоимость жилья в Виннице (с 1,2 млн до 1,9 млн грн), что на 73% больше. Далее по темпам подорожания медианной стоимости на покупку 1-комнатной квартиры на вторичном рынке идут:

Житомир +58% (с 1 млн до 1,6 млн грн);

Ивано-Франковск +56% (с 1,1 млн до 1,9 млн грн).

Города со стабильным, но не рекордным ростом

В Ровно с 1 млн до 1,5 млн грн (рост на 49%), в Одессе - с 1,09 млн до 1,6 млн грн (47%). Столица, несмотря на высокие цены, "выросла в цене" на 42% - с 2,1 млн до 3,1 млн грн.

На уровне 41% рост показали сразу два города - Кропивницкий (от 707 тыс. до 1 млн грн) и Ужгород (от 1,2 млн до 1,7 млн грн). В Черновцах и Луцке стоимость поднялась на 37%: с 1,1 млн до 1,5 млн грн и с 1,2 млн до 1,6 млн грн соответственно. В Харькове, несмотря на близость к линии фронта, рост составил 33%: от 650 тыс. грн до 871 тыс. грн.

В Хмельницком рост составил 31% - с 994 тыс. до 1,3 млн грн. Черкассы прибавили 28% (с 1,2 млн до 1,5 млн грн). Львов, хоть и остался одним из самых дорогих городов, показал самый низкий прирост в этой группе - 25%: с 1,8 млн до 2,2 млн грн.

Города, где цены почти не изменились, или снизились

Незначительный рост цены на покупку 1-комнатной квартиры состоялось в Сумах и Полтаве 5% (с 689 тыс. до 725 тыс.) и 7% (с 1,19 млн до 1,2 млн грн) соответственно.

Падение произошло ожидаемо в городах, приближенных к линии фронта:

Херсон -16% (с 716 до 608 тыс. грн);

Запорожье -13% (с 777 тыс. до 671 тыс. грн);

Николаев -6% (с 797 тыс. до 748 тыс. грн);

Днепр -5% (с 1,1 млн до 1, 07 млн грн).

"Как можем видеть, жилье в Украине с 2021 года дорожало неравномерно. Наибольшие темпы роста зафиксированы в тех городах, которые жители выбирали как альтернативу Киеву после начала полномасштабного вторжения. Запад и Центр показали самую высокую динамику, тогда как прифронтовые регионы - логическое проседание", - резюмировали в пресс-службе "OLX Недвижимость".

Рынок недвижимости - последние новости

Как писал УНИАН, по состоянию на июнь 2025 года средняя стоимость двухкомнатной квартиры в столичных объявлениях на вторичном рынке составляет 100 тысяч долларов. Таким образом за последние полгода цены на такое жилье в Киеве выросли на 5%. Самые высокие цены традиционно наблюдались в центральных районах столицы.

При этом средняя стоимость однокомнатной квартиры в столичных объявлениях составляла около 65 тысяч долларов, то есть плюс 8% за последние полгода.

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