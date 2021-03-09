В суде ему должны были избрать меру пресечения в виде залога по делу относительно создания преступной организации и захвата власти.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк пятый раз не явился в Высший антикоррупционный суд.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

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В суде Вовку должны были избрать меру пресечения в виде залога по делу относительно создания преступной организации и захвата власти.

На заседании суда выяснилось, что детективы Национального антикоррупционного бюро уже в пятый раз не смогли исполнить решение суда о приводе Вовка в ВАКС, поскольку не нашли его по всем известным адресам проживания и на работе.

Поэтому было назначено уже шестое заседание, которое должно начаться в 11:00 15 марта.

Как пояснили в пресс-службе ВАКС, учитывая статус судьи, пока детективы НАБУ не могут применить к нему силовой привод, даже если застанут его дома или на работе, поскольку для этого необходимо, чтобы генпрокурор подал еще одно ходатайство о принудительном приводе судьи Вовка, а суд соответственно это ходатайство удовлетворил.

Что известно о деле

17 июля 2020 года состоялись обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации. Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти голове ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 11 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захвата госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.

В САП утверждают, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от осуществления судопроизводства.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.

ВАКС уже трижды выносил решение о принудительном приводе Вовка на заседание по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, но детективы НАБУ не доставляли его на заседание, потому что не заставали ни дома, ни на работе. 18 февраля суд в четвертый раз применил к Вовку привод.

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Автор: Дмитрий Хилюк