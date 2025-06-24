Александр Будько согласился понаблюдать, но очередное видео скандальной Алхим его вывело из себя.

Ветеран войны и главный герой 13-го сезона романтического шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько рассказал, как его попросили "не трогать" скандальную блогершу Анну Алхим, которая публично отказывается говорить на украинском языке.

Как отметил в Instagram ветеран, его заверили, что она "все поняла", и он согласился понаблюдать. Но очередное видео блогерши его вывело из себя:

"Недавно мне позвонили и попросили не трогать Алхим, мол, она не против Украины - она просто не очень сильна умственно. После приведенных аргументов, что она все поняла и теперь даже пытается разговаривать на украинском, я согласился: хорошо, понаблюдаю. И вот вижу видео: "Украинского по понедельникам больше не будет. На каком хочу, на таком и разговариваю". Бесспорно, на каком хочешь - на таком и разговаривай. Но не в центре города, вопя песни на русском!".

Видео дня

При этом "Терен" задался вопросом: действительно ли это "недалекость" Алхим, или все же "сознательная агентурная работа, которую покрывают чиновники"?

"В одном из интервью можно увидеть, какие бренды работают с Алхим. И, о чудо, почти все они имеют прямые связи с Россией! Неужели и это просто из-за недалекости? Следует отметить: это не борьба лично против Алхим и не просто борьба за язык. Это борьба против враждебного бескультурья, которое она целеустремленно культивирует здесь, плюя в лицо всем украинцам", - возмутился ветеран.

Он добавил, что ему "болит", что кто-то сознательно превращает украинское пространство в "токсичный российский смог".

Напомним, ранее УНИАН писал, что ветеран войны Александр "Терен" Будько подал заявление на Алхим в СБУ и Офис Генерального прокурора. По его словам, блогерша своим поведением транслировала приверженность президенту РФ: "А именно публично заявила, что "Путин-красавчик, а россияне - наши братья".

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