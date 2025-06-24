Рютте: Переговоры в Стамбуле были несерьезными

Генсек НАТО подчеркнул, что российская делегация низкого уровня не принимает никаких решений, а возвращается к "историческим событиям давности".

Переговоры Украины и России в Стамбуле по миру являются "несерьезным делом" из-за позиции Москвы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на полях саммита Альянса, сообщает LIGA.net.

Как отметил генсек, партнеры по НАТО должны быть уверены, что Украина имеет все для продолжения борьбы и находится в сильнейшей возможной позиции, когда реальные переговоры о мире начнутся.

"Я не говорю об этих переговорах, которые сейчас ведет этот российский историк (глава российской делегации Владимир Мединский - УНИАН), возвращаясь к событиям тысячелетней давности, и того, кто за что тогда был ответственен", - уточнил Рютте.

Видео дня

По его убеждению, два раунда переговоров в Стамбуле были "несерьезным делом". Впрочем, Рютте горд за Украину, которая отправила на эти встречи делегацию высокого уровня.

"Поэтому они (украинцы - УНИАН) отнеслись к этому серьезно. Но очевидно, что Россия не была серьезной", - добавил он.

Генсек НАТО выразил надежду, что реальные переговоры о мире "начнутся в ближайшем будущем".

Переговоры в Стамбуле - что известно

В мае 2025 года в Стамбуле состоялся раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве Турции и представителей ООН. Переговоры не дали прорыва - стороны остались на взаимоисключающих позициях.

Россия настаивала на признании аннексированных территорий, нейтральном статусе Украины и снятии санкций, тогда как Киев требовал полного вывода войск и международных гарантий безопасности.

Единственным реальным результатом этой встречи стала договоренность о большом обмене пленными. В конце концов он действительно состоялся в несколько этапов в течение второй половины мая.

2 июня состоялся второй раунд переговоров, на котором стороны обменялись своим видением условий для прекращения боевых действий. Россия привезла ультиматум о капитуляции Украины, поэтому реального прогресса на пути к миру снова не произошло. Но удалось договориться о еще одном большом обмене пленными.

Вас также могут заинтересовать новости: