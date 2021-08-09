Дело Павла Вовка расследуется детективами НАБУ, однако на следственные эксперименты он не появляется и под стражу его взять не возможно из-за позиции ВРП.

Дело председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка тормозит Высший совет правосудия, не давая разрешение на его арест.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор НАБУ Артем Сытник сообщил на пресс-конференции.

"По большому счету, темп движения этого дела зависит от Высшего совета правосудия, который, с одной стороны, привлекает за мелкие нарушения к ответственности судей, решения которых касаются тех должностных лиц, которые имеют влияние на членов ВРП, а с другой стороны, несмотря на очевидность дел Вовка, ВРП не дает разрешения на избрание ему меры пресечения", - подчеркнул Сытник.

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Также он добавил, что по делу Вовка расследование закончено и продолжается ознакомление с материалами дела стороной защиты.

"Если мы будем видеть, что подозреваемые, которых в деле более 10, затягивают с ознакомлением, мы будем обращаться в суд, чтобы ограничивать их во времени", - сказал он.

Также Сытник добавил, что Вовк не ходит на процессуальные действия, зато публично коммуницирует и объясняет действия (в соцсетях — УНИАН).

Что известно о деле судьи Вовка

17 июля 2020 года состоялись обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации. Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти голове ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 11 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захвата госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.

В САП утверждают, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от осуществления судопроизводства.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.

ВАКС уже трижды выносил решение о принудительном приводе Вовка на заседание по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, но детективы НАБУ не доставляли его на заседание, потому что не заставали ни дома, ни на работе. 18 февраля суд в четвертый раз применил к Вовку привод.

Автор: Дмитрий Хилюк