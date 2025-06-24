Скачки температуры в Украине ожидаются, но устойчивого потепления пока не прогнозируется.

В Украине 25 июня ожидается колебание температуры, местами дожди и порывистый ветер. А вот устойчивого потепления до летней жары пока не видно. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Конечно, некоторые прыжки вверх будут происходить и на юге, востоке, на Закарпатье столбики термометров будут показывать +30 и чуть выше. Однако устойчивого периода жары или сильной жары в Украине не ожидается", - говорит она.

Завтра ожидается +22...+25 градусов, на севере местами +20...+22 градуса, в южной части, на Закарпатье и в Черновицкой области +26...+31 градус.

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"Ветер завтра снова порывистый, северо-западные и западные порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Разве что на юге - умеренный, без сильного", - уточнила эксперт по погоде.

Дожди, местами с грозами, ожидаются в северных областях, на Волыни и Ровенщине, в Харьковской, Луганской, Полтавской и Черкасской областях.

Погода в Киеве

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, 25 июня периодически будут идти дожди, а также ожидается сильный западный ветер. В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +22...+23 градусов.

А вот в вот в июле температура в Украине ожидается выше нормы на 2-2,5 градуса. В то же время осадков не будет хватать - за месяц их прогнозируют лишь 64-79% от нормы.

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