Йена и евро выиграли от резкого падения цен на нефть.

Доллар подешевел после объявления президентом США Дональдом Трампом о прекращении огня между Израилем и Ираном, что вызвало резкое падение цен на нефть, пишет Reuters.

В издании напомнили, что Трамп объявил о полном прекращении огня между Израилем и Ираном. Израиль согласился на предложение Трампа, заявив, что достиг своей цели - устранить ядерную угрозу и угрозу баллистических ракет со стороны Тегерана.

Отмечается, что иена и евро выиграли от резкого падения цен на нефть, поскольку и Европейский Союз, и Япония в значительной степени зависят от импорта нефти и сжиженного природного газа, тогда как США являются чистым экспортером.

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Так, по отношению к иене доллар снизился на 0,75% до 145,03. Евро вырос на 0,27% до $1,1609.

Чувствительный к риску австралийский доллар вырос и в последний раз торговался на 0,7% выше, до $0,6506, как и новозеландский доллар, который вырос на 0,75% до $0,6025. Израильский шекель также резко вырос, подскочив на 1,5% относительно доллара до самого высокого уровня с февраля 2023 года.

"Это, очевидно, позитивная новость для настроений в отношении риска", - прокомментировал объявленное прекращение огня старший валютный стратег Национального банка Австралии Родриго Катриль.

Что касается криптовалют, биткоин вырос на 2% до 105 832 долларов, тогда как эфир подскочил на 3,2% до 2425 долларов, что отражает позитивный настрой инвесторов.

Перемирие между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп накануне объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном. По его словам, власти Израиля и Ирана обратились к нему почти одновременно и выразили свою готовность к миру.

Цены на нефть резко упали на фоне заявления президента США Дональда Трампа о перемирии между Израилем и Ираном, что уменьшило беспокойство относительно перебоев с поставками "черного золота" из главного нефтедобывающего региона.

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