Командование призывает всех военнослужащих быть бдительными, неуклонно соблюдать меры безопасности.

Российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed один из учебных центров Сухопутных войск ВСУ.

Как говорится в сообщении Сухопутных войск, благодаря внедрению комплекса мер предосторожности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь.

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"Ранения получил один военнослужащий, которого доставили в лечебное учреждение", - уточняется в сообщении.

Командование призывает всех военнослужащих быть бдительными, неуклонно соблюдать меры безопасности и четко выполнять алгоритмы действий во время воздушных тревог.

Удар по тренировочному полигону ВСУ

22 июня Сухопутные войска сообщили о ракетном ударе оккупантов по тренировочному полигону одной из украинских механизированных бригад.

Тогда сообщалось о трех погибших и 11 пострадавших военных.

Впоследствии представитель Сухопутных войск Виталий Саранцев заявил, что удар мог быть нанесен российской ракетой "Искандер-М".

В тот же день президент Владимир Зеленский прокомментировал российский удар по полигону. Он заявил, что ожидает полный отчет о последствиях и обстоятельствах ракетного удара армии РФ по полигону. По его словам, это произошло на юге страны.

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