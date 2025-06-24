Иберийскую страну охватила та же волна антимигрантских настроений, которая ранее вызвала подъем ультраправых партий в других европейских странах.

Португальское правительство под давлением ультраправых объявило о намерении значительно ужесточить правила получения гражданства иностранными мигрантами. Это касается в том числе и беженцев из Украины, которые могли бы претендовать на португальский паспорт уже с 2027 года. Об этом сообщает Reuters.

Так, в понедельник министр кабинета министров Антонио Лейтао Амаро сообщил, что минимальный срок легального пребывания в стране, после которого иностранец сможет претендовать на португальское гражданство, будет увеличен вдвое - с 5 до 10 лет. Также усилят и остальные требования, которым должны соответствовать заявители. Вместе с тем будет предусмотрена возможность лишать приобретенного гражданства за серьезные преступления.

По словам министра, 10-летний период будет применяться к большинству иностранцев, но для иммигрантов из бывших португальских колоний, таких как Бразилия, Ангола или Мозамбик, сделана уступка: им достаточно легально прожить в Португалии 7 лет, чтобы претендовать на гражданство.

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Согласно действующим правилам, чтобы подаваться на гражданство Португалии, иностранцы должны не только легально прожить там пять лет, но также должны на достаточном уровне владеть португальским языком, не иметь за свою жизнь приговоров к значительным срокам лишения свободы и не представлять угрозы национальной безопасности.

Как отмечает Reuters, в последние годы Португалия приняла много иммигрантов, поэтому ужесточение требований для получения португальского гражданства было центральной темой на парламентских выборах, состоявшихся в мае.

По оценкам агентства по миграции и предоставлению убежища AIMA, по состоянию на конец 2024 года при общем населении в 10,5 миллионов человек в Португалии проживало более 1,5 миллиона иностранных граждан. Среди них бразильцы являются самой большой группой - их более 450 тысяч.

Украинские беженцы за рубежом

Как писал УНИАН, Швейцария рассматривает возможность значительного ограничения притока украинских беженцев. В частности эта страна может отказаться принимать украинцев, которые происходят из регионов, которые не являются оккупированными и где не ведутся активные боевые действия.

Также мы рассказывали, что большинство украинских беженцев, скорее всего, не вернутся в Украину. Особенно это касается тех, кто выехал всей семьей, а также тех, кто хорошо обустроился в новой стране.

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