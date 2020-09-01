Высший совет правосудия отказался отстранить от судопроизводства председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.
Об этом сообщила представительница Центра противодействия коррупции Галина Чижик на своей странице в Facebook.
"Высший совет правосудия только что единогласно отказался отстранять судью Вовка из ОАСК. Несите новый ВСП", - говорится в заметке.
Также сегодня на заседании, где рассматривали ходатайство Генпрокуратуры в отношении Вовка, не пустили журналистов, ссылаясь на карантин.
Кроме того, вопреки закону о Высшем совете правосудия, который декларирует, что все заседания ВСП являются открытыми, видеотрансляция заседания не проводилась. Там объяснили это тем, что никто не обратился заблаговременно с ходатайством по поводу видеотрансляции, как это предусмотрено в регламенте ВСП.
Дело Окружного админсуда: что было до этого
- 11 августа стало известно, что НАБУ объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством ОАСК и установлении контроля над Высшей квалификационной комиссией судей.
- 17 июля состоялись обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации (ГСА).
- В дальнейшем детективы НАБУ объявили подозрение в создании преступной организации и захвате власти Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пятерым судьям и руководителю ГСА Зеновию Холоднюку.
- Позже эту информацию подтвердили в НАБУ и отметили, что продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.
- По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.
- В САП утверждают, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.
- Позже Вовк и председатель ГСА Холоднюк заявили, что им не вручали уведомление о подозрении.
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