Вопреки закону о Высшем совете правосудия, который декларирует, что все заседания ВСП являются открытыми, видеотрансляция заседания не проводилась.

Высший совет правосудия отказался отстранить от судопроизводства председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом сообщила представительница Центра противодействия коррупции Галина Чижик на своей странице в Facebook.

"Высший совет правосудия только что единогласно отказался отстранять судью Вовка из ОАСК. Несите новый ВСП", - говорится в заметке.

Также сегодня на заседании, где рассматривали ходатайство Генпрокуратуры в отношении Вовка, не пустили журналистов, ссылаясь на карантин.

Кроме того, вопреки закону о Высшем совете правосудия, который декларирует, что все заседания ВСП являются открытыми, видеотрансляция заседания не проводилась. Там объяснили это тем, что никто не обратился заблаговременно с ходатайством по поводу видеотрансляции, как это предусмотрено в регламенте ВСП.

Дело Окружного админсуда: что было до этого

11 августа стало известно, что НАБУ объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством ОАСК и установлении контроля над Высшей квалификационной комиссией судей.

17 июля состоялись обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации (ГСА).

В дальнейшем детективы НАБУ объявили подозрение в создании преступной организации и захвате власти Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пятерым судьям и руководителю ГСА Зеновию Холоднюку.

Позже эту информацию подтвердили в НАБУ и отметили, что продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

В САП утверждают, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

Позже Вовк и председатель ГСА Холоднюк заявили, что им не вручали уведомление о подозрении.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк