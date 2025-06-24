Отступление Сил обороны Украины с Курской области РФ освободило 50-55 тысяч единиц живой силы у россиян.

В России распространяют информацию об "успехах летнего наступления" оккупантов, хотя в реальности враг не имеет стратегического потенциала для крупных наступательных операций. Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в комментарии "Телеграфу".

"Они не могут наступать по всему фронту. Но они пытаются искать слабые места, в том числе альтернативные. Стратегическим, разумеется, является Покровское направление: есть четкая позиция Путина пробить это направление, пройти по пути "Константиновка - Краматорск - Славянск", захватить, но с Покровского, Новопавловского, Краматорского и Торецкого направлений попытки были много месяцев - и это не произошло", - рассказал он.

Маломуж отметил, что россияне пытались пробиться и в других местах. По его словам, отступление Сил обороны Украины с Курской области РФ освободило 50-55 тысяч единиц живой силы у россиян, которые они попытались задействовать для прорыва в Сумскую область.

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"И они двинулись на Сумскую область. Единственный формат, где мы их оттягиваем - это наш плацдарм в 90 квадратных километров на территории Курщины, где мы оттягиваем 12-15 тысяч воинов, которые воевали против наших войск на Курщине. Все остальные были перемещены в Сумскую область, мало того, часть пытались перебросить с Покровского направления, чтобы быстро провести такую операцию - подтянуться к Сумам и устроить массированные атаки на сам город. Мы действительно на первом этапе отошли по ряду секторов, но теперь уже мы овладели ситуацией, нарастили резервы, это позволило нам наступать на Андреевку и потеснить россиян возле Юнаковки", - добавил экс-глава Службы внешней разведки Украины.

Маломуж считает, что россияне будут пытаться наступать на востоке, в Донецкой области. Их целью является попытка вытеснить Силы обороны Украины из Донецкой области.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины заверил, что россияне будут пытаться взять стратегическую инициативу в Часовом Яру, Торецке, Новопавловке и Покровске. Тем не менее для врага это будет очень трудная задача, так как украинские защитники там хорошо окопались.

Летнее наступление РФ сейчас на пике

Ранее глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что летнее наступление россиян сейчас находится на пике. Тем не менее планы российского диктатора Владимира Путина с продвижением в Украине не выполняются.

Кузан отметил, что российским резервам в течение последних недель украинские военные наносят существенные потери.

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