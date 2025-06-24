Эффективность работы мобильных групп снизилась до 50%, потому что вражеские дроны начали летать крайне высоко.

Разработки в области искусственного интеллекта и привлечение легкомоторной авиации станут эффективной помощью в противодействии вражеским дроновым атакам, но потребуют времени. Об этом сказал основатель компании по производству дронов Валерий Боровик в эфире Киев24.

По его словам, сейчас эффективность работы мобильных огневых групп снизилась до 50%. Он объяснил это тем, что "потолок работы" вражеских дронов поднялся до 2-3 тыс. метров. Поэтому их часто не могут достать пулеметы, которыми вооружены бойцы мобильных огневых групп. Специалист добавил, что для сбития вражеских дронов надо использовать легкомоторную или военную авиацию: вертолеты или авиацию, которая передана нашими партнерами.

"Но не так все просто с легкомоторной авиацией. Потому что нужно пилотов научить сбивать "шахеды", - отметил Боровик.

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Кроме того, на такую авиацию надо установить системы детектирования цели, подвесить соответствующие ракетные комплексы, чтобы они могли точно бить по цели, которая уже летит со скоростью более 200 км в час. А реактивные дроны, которые уже есть у врага, будут еще быстрее.

Также он подчеркнул, что серьезное развитие должно получить направление дронов-камикадзе.

По словам Боровика, для сбития вражеских дронов также могут использоваться беспилотные комплексы. Такие комплексы еще дорабатываются. Некоторые разработки по обезвреживанию шахедов находятся на заключительной стадии.

"Не было до этого потребности в мире в таких комплексах по обезвреживанию большого количества дронов", - отметил он.

Боровик выразил убеждение, что надо вообще отходить от того, чтобы человек, людской фактор, влиял на точность поражения цели. Он говорит, что надо привлекать ИИ.

"Потому что всегда искусственный интеллект в системе захвата будет работать лучше, чем человек. Уже отходим от того, чтобы человек управлял машиной. В будущем машины будут сами принимать решения, что им делать", - прокомментировал он.

Планы по привлечению легкомоторной авиации на противодействие "Шахедам"

Как сообщал УНИАН, на днях Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский на встрече с журналистами отметил, что одним из перспективных направлений противодействия "Шахедам" является применение легкомоторной авиации. Он отметил, что такие самолеты у нас есть, и есть новые проекты за счет финансовой и материальной помощи со стороны наших иностранных партнеров. Это направление будет развиваться. Сырский сообщил, что Украина получает современные самолеты легкомоторной авиации, которые имеют современное вооружение и средства навигации, что повысит эффективность противодействия ударным дронам россиян.

Также эффективным средством борьбы с "Шахедами" он назвал армейскую авиацию, которая применяется ежедневно и участвует в отражении дроновых атак. Это направление будет масштабироваться и дальше. Уже организовано сотрудничество с партнерами, в первую очередь с канадскими, которые дают возможность получить современные системы наблюдения, прицеливания, что повышает боевые возможности наших вертолетов.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что мобильные огневые группы на сегодняшний день не потеряли актуальность.

Специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов предупредил, что скоро РФ сможет запускать по 800 "Шахедов" в сутки, а не 300-400, как сейчас.

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