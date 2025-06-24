Температура превысит норму на 2-2,5 градуса.

В этом году погода в июле ожидается засушливой и намного теплее нормы. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура предполагается 21,6-26,0° (в Карпатах 17-19° тепла), что на 2-2,5° выше нормы", - прогнозируют синоптики.

С осадками ситуация будет не лучше. По прогнозу, месячное их количество ожидается 25-73 мм, а в Карпатах и на Прикарпатье местами 84-109 мм. Это лишь 64-79% от нормы.

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Обычно, по данным Укргидрометцентра, июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и с периодами жаркой засушливой погоды.

Засуха и жара в Украине - прогноз на лето

О том, что в Украине последние два летних месяца будут засушливыми, говорит и климатолог Вера Балабух. По ее словам, в ближайшие месяцы в Украине ожидается дефицит осадков, а лето 2025 года в целом будет жарким.

Она отметила, что предоставлять точные прогнозы температуры на длительный период пока невозможно. Это связано с тем, что на климатическую ситуацию влияют глобальные процессы, которые охватывают как атмосферу, так и Мировой океан. Для создания таких моделей нужно учитывать изменения во всех слоях атмосферы и определять, какие процессы будут доминировать.

По словам эксперта, такими вычислительными ресурсами и данными обладают только ведущие международные метеоцентры, и именно на их прогнозы опирается Украина.

Она также добавила, что согласно последним расчетам, летом средние температуры в Украине могут превысить климатическую норму на 1-2 °C, а наиболее засушливыми месяцами, вероятно, станут июль и август.

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