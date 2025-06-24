У почти 7% пользователей Android все еще установлена Android 8 Oreo и Android 9 Pie.

Компания Google объявила о важном изменении: с 5 августа 2025 года миллионы старых Android-смартфонов лишатся поддержки фирменного браузера Chrome.

Известно, что в этот день выйдет Google Chrome версии 139 – и она окажется несовместимой с Android 8 и Android 9. Таким образом, актуальная версия браузера будет доступна только на девайсах на базе Android 10 или более свежей версией ОС, пишет The Verge.

В настоящий момент более 6,8% пользователей Android используют телефоны под управлением Android 8 и Android 9, следует из свежей статистики компании. Получается, речь идет о порядке 100 миллионов устройств, которые лишатся поддержки популярного браузера. К слову, актуальная редакция под номером 15 сейчас уступает даже Android 9.

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Важно отметить, что после прекращения поддержки Chrome не перестанет вдруг запускаться на этих Android, но станет более уязвим к хакерским атакам и угроза кибербезопасности из-за отсутствия патчей безопасности. Не говоря уже о том, что они не будут получать новые функции.

Известно, что Chrome после апдейта до версии 139 получит довольно много нововведений, в том числе новые функции ИИ. Также компания говорит, что обновленный браузер достиг исторического максимума скорости в тесте Speedometer 3.0.

Напомним, ранее в этом месяце WhatsApp прекратила поддержку iOS 15.1 и более ранних версий системы. Таким образом, приложение для общения перестало работать на iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

Опрос показал, какими смартфонами больше всего довольны пользователи Android в 2025 году. В списке Honor Magic 7, Xiaomi 15 Ultra и другие модели.

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