УНИАН подготовил подборку главных новинок в кинотеатрах Украины на этой неделе.

На этой неделе украинских киноманов ждут две громкие премьеры – спортивный экшн "Формула-1" с Брэдом Питтом и техно-хоррор "М3ГАН 2.0" с Иванной Сахно.

Кроме того, на "больших экранах" можно будет посмотреть немецкую криминальную комедию "Два к одному" с Сандрой Гюллер, научно-фантастическую мелодраму "Сны с тобой" с Генри Голдингом и еще несколько новинок.

Обо всех новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

F1: Фильм

F1: The Movie (США, 2025, драма/экшн/спорт)

В центре сюжета – некогда успешный пилот "Формулы-1" Сонни Хейз, который после жуткой аварии был вынужден податься в другие дисциплины, став странствующим наемным гонщиком. Тридцать лет спустя бывший напарник Сонни Рубен Сервантес, а ныне владелец одной из команд "Формулы-1", оказавшейся на грани распада, просит его вернуться на трек, чтобы стать наставником вундеркинда-новичка Джошуа Пирса.

Главные роли в фильме сыграли Брэд Питт ("Бойцовский клуб", "Трилогия Оушена", "Бесславные ублюдки", "Однажды... в Голливуде", "Скоростной поезд"), Дамсон Идрис ("Пассажир", "За гранью", сериал "Черное зеркало"), Хавьер Бардем ("Старикам здесь не место", "Вики Кристина Барселона", "Дюна"), Кэрри Кондон ("Банши Инишерина", сериал "Лучше звоните Солу"), Тобайас Мензис (сериалы "Чужестранка", "Корона"), Сара Найлс (сериал "Тед Лассо"), Ким Бодниа (сериалы "Мост", "Ведьмак") и другие.

Режиссером выступил Джозеф Косински ("Трон: Наследие", "Мир забвения", "Топ Ган: Маверик", "Спайдерхед").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 88% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 70 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме читайте вскоре в нашей отдельной рецензии.

М3ГАН 2.0

M3GAN 2.0 (США, 2025, триллер/ужасы/фантастика)

События фильма разворачиваются через два года после кровавой резни, которую устроила сумасшедшая кукла-убийца М3ГАН в предыдущей части, ставшей настоящим хитом 2022 года. Теперь ее разработчица Джемма является известным автором и борется за контроль над ИИ, а ее племянница Кэди – уже непослушная девушка-подросток. В это время мощная военная корпорация на базе технологии М3ГАН создает новое супероружие – робота Амелию. Она быстрая и умная, а, главное, охотится на всех, кто причастен к ее созданию, поэтому Джемма – тоже в списке. Чтобы спасти свою семью и весь мир, женщина должна вернуть М3ГАН, и на этот раз она должна быть еще сильнее, еще опаснее и еще безумнее.

В новой ленте к своим ролям вернулись Эллисон Уильямс, Вайолет МакГроу и Эми Дональд/Дженна Дэвис, которые повторили образы Джеммы, Кэди и М3ГАН. Между тем, Брайан Джордан Альварес и Джен Ван Эппс снова сыграли Коула и Тесс.

В то же время роль Амелии досталась голливудской актрисе украинского происхождения Иванне Сахно ("Тихоокеанский рубеж: Восстание", сериал "Асока").

Автором сценария и режиссером выступил новозеландец Джерард Джонстоун, который также снял первую часть "М3ГАН".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5 из 10 баллов.

Подробнее о фильме читайте вскоре в нашей отдельной рецензии.

Сны с тобой

Daniela Forever (США, Франция, Испания, Финляндия, 2024, фантастика/драма/романтика)

По сюжету фильма, в недалеком будущем люди научились управлять снами: одна капсула – и ты снова рядом с теми, кого потерял. Николас каждую ночь видит Даниэлу – женщину, которую любил больше всего. Там, во сне, она жива. Но каждое утро возвращает его к одинокой реальности. Где проходит грань между сном и жизнью? И стоит ли держаться за прошлое, если оно кажется реальнее настоящего?

Главные роли в фильме сыграли Генри Голдинг ("Безумно богатые азиаты", "Джентльмены", "Еще одна простая услуга") и Беатриче Гранно (2 сезон сериала "Белый лотос").

Снял ленту испанский режиссер Начо Вигалондо.

Премьера фильма состоялась на прошлогоднем международном кинофестивале в Торонто.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 83% одобрения от критиков.

Два к одному

Zwei zu eins / Two to One (Германия, 2024, комедия/криминал)

События ленты, в основу которой легли реальные исторические события, разворачиваются летом 1990 года, незадолго до официального воссоединения Германии. У восточных немцев есть еще несколько дней, чтобы по выгодному курсу "2 к 1" обменять свои старые деньги на новые немецкие марки, которые вскоре станут основной валютой в новосозданном государстве. Именно в это время трое друзей находят в заброшенной шахте миллионы обесцененных марок ГДР и придумывают хитрый план обмена "мертвых" денег, который превращает тихий городок в эпицентр крупнейшей финансовой затеи воссоединенной Германии.

Главные роли в фильме исполнили номинантка на "Оскар" Сандра Гюллер ("Анатомия падения", "Зона интереса", "Тони Эрдманн"), а также Макс Римельт ("Академия смерти", "Берлинский синдром", сериал "Восьмое чувство") и Рональд Церфельд ("Барбара", "Феникс", сериал "Вавилон-Берлин").

Сняла ленту немецкая актриса и режиссер Натия Брункхорст.

Мировая премьера фильма состоялась на Мюнхенском кинофестивале 2024 года, где он боролся за призы в трех номинациях.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов.

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Цвета внутри

Kimi no iro (Япония, 2024, драма/музыка/аниме)

В центре сюжета этого японского аниме – старшеклассница Тоцуко, которая обладает особым умением видеть цветовую "ауру" людей вокруг. Кими, бывшая одноклассница Тоцуко, излучает ее любимый цвет – волшебный синий. После того как Кими покидает школу, Тоцуко узнает, что она играет на гитаре и работает в книжном магазине. Там Тоцуко знакомится с Руи, который втайне тоже мечтает о музыке. Случайно Тоцуко предлагает создать собственный бэнд, – и, на удивление, они соглашаются. Объединенные музыкой, эти трое постепенно учатся быть открытыми и уязвимыми, несмотря на собственные секреты, чтобы в конце концов стать по-настоящему близкими.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов.

Пираты семи морей

Kaptein Sabeltann og Grevinnen av Gral (Норвегия, 2025, приключения/анимация/семейный/фэнтези)

Главный герой этого мильтфильма для маленьких зрителей – легендарный капитан Саблезуб, грозный пират и король семи морей, отправляющийся в очередное путешествие с секретной миссией. Впереди его ждет опасный маршрут, поэтому вся команда его лучших друзей снова собралась на корабле. Впрочем, посреди моря коварная повелительница Граля нападает на их корабль и похищает юную матроску Пинки, чтобы заманить капитана Саблезуба в ловушку и завоевать родину пиратов. Теперь капитан Саблезуб с драконом, юнгой Рейвен и веселым поваром должны помешать этому хитрому плану, чтобы спасти Пинки и свой любимый остров.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6 из 10 баллов.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы июня 2025 года – на этой неделе на Disney+ стартует супергеройский сериал "Железное сердце", а на Hulu выйдет третий сезон комедийной драмы "Медведь". Тем временем, на Prime Video стартует новый криминальный сериал "Обратный отсчет" с Дженсеном Эклзом в главной роли, а Netflix представит финальный сезон "Игры в кальмара". Еще одна громкая сериальная премьера ближайшего уикенда – криминальный триллер "Дым" с Тэрроном Эджертоном.

