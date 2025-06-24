Эксперты назвали 10 гибридных кроссоверов, которые стоит купить в 2025 году

Среди кроссоверов есть немало различных гибридных моделей. Они предлагают высокий уровень практичности и низкий расход топлива. Тем не менее из-за большого разнообразия не так и просто выбрать оптимальный автомобиль.
В издании What Car? назвали 10 гибридных кроссоверов, которые эксперты считают лучшими для покупки в 2025 году. По их словам, все эти модели превосходят своих конкурентов.
ТОП-10 лучших гибридных кроссоверов 2025 года:
- Mercedes-Benz GLC 300e 4Matic
- Kia Sportage 1.6 T-GDi Hybrid
- Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDi Hybrid
- Range Rover Sport P460e
- Range Rover Evoque P300e
- Lexus NX 450h+
- Hyundai Tucson 1.6 TGDi Hybrid 230
- Ford Kuga 2.5 FHEV
- Lexus RX 450h+
- Honda CR-V e:HEV
Mercedes-Benz GLC 300e 4Matic признали лучшим гибридным кроссовером 2025 года. По словам экспертов, этой модели есть что предложить своим владельцам.
В издании поделились, что Mercedes-Benz GLC 300e 4Matic предлагает богатое оснащение и просторный интерьер. Более того, эта модель имеет большой запас хода исключительно на электротяге.
Какие другие кроссоверы рекомендуют купить эксперты
Ранее эксперты назвали 10 недорогих кроссоверов с пробегом. По их словам, все эти модели ощущаются на миллион долларов.
Кроме того, эксперты определили 13 новых кроссоверов, на которые стоит обратить внимание в 2025 году.