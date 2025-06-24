Американский биолог выяснил, что птица даже не летала.

Первая ассоциация, которая приходит в голову, когда разговор заходит о птицах - это дивные создания, парящие высоко в небе. Однако такой пример далеко не всегда единственный - сама большая птица, которая когда-либо существовала на Земле, к примеру, вообще не летала и даже не имела крыльев.

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Самая высокая птица в мире - какая она

"Хотя в разные периоды нашей эволюции по всему миру появилось множество нелетающих птиц, они вряд ли могут сравниться с Гигантским моа (Dinornis robustus - ред.)" - об этом в своем материале для издания Forbes пишет Скот Трэверс, американский биолог из Ратгерского университета. Он говорит, что самая большая птица в мире весила более 260 килограммов при росте 3-4 метра при вытянутой шее. Гигантский моа обитал в лесах Новой Зеландии, пока вся популяция не вымерла в примерно в 1450-м году нашей эры.

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Трэверс сравнивает с Гигантским моа страусов и эму. Несмотря на то, что все трое представителей вида не летают, у Dinornis robustus даже нет крыльев в отличие от своих "собратьев", у которых крылья, хоть и "декоративные", но все-таки есть.

Получается, что эта самая высокая птица в мире эволюционировала в абсолютно бескрылую птицу. Эволюционный путь Гигантского моа начался десятки миллионов лет назад, когда его предки прибыли в Новую Зеландию, вероятно, перелетев или сплавившись, когда суша была еще ближе к другим южным континентам.

Оказавшись в изоляции, птицы столкнулись с уникальной средой: в Новой Зеландии не было местных наземных млекопитающих (за исключением нескольких видов летучих мышей), что позволило Гигантским моа занять роли отсутствующих видов и таким образом заполнить пробел в экосистеме. Важно, что в Новой Зеландии птицы не обнаружили крупных хищников, поэтому их собственный размер стал не проблемой, а преимуществом.

Эволюционируя дальше, Моа стали настоящими гигантами, достигнув того размера, о котором мы упоминали в самом начале статьи. Большие птицы бродили по лугам и долинам, питались папоротниками, кустарниками и листьями с веток высоких деревьев. Благодаря своему росту им удавалось добывать пищу там, где другие млекопитающие этого сделать не могли - по примеру современных жирафов.

По словам биолога, единственным известным хищником, который мог представлять угрозу для Гигантских моа, был новозеландский орел Хааста. Это самый крупный вид орлов из когда-либо известных, но даже ему было трудно убить настолько больших птиц.

Но какой бы большой и сильной не стала птица, против человека ей не устоять - так произошло и с Гигантскими моа. В XIII веке, когда в Новую Зеландию прибыли маори, птицы стали вымирать. Они недооценили противника - понимая свое преимущество в росте и весе, они, не боясь, выходили к людям. Человек жеста доброй воли не оценил и поступил в своих интересах - усилил охоту и стал активно разрушать привычную для птиц среду обитания. До прибытия маори на острове насчитывалось около девяти видов Гигантских моа, но уже через 200 лет не осталось ни одного.

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