Район находки даже был взят под охрану, чтобы археологи могли спокойно работать среди бурного дорожного движения.

После того, как рабочие попытались заделать провал на площади Святого Леонарда в Йорке, перед ними образовалась пустота. Внутри нее, по некоторым данным, находится часть больницы XII-XIII веков.

Когда-то на этом месте была крепость римских легионеров. Именно это обстоятельство и побудило археологов провести раскопки, пишет Mirror. Издание отметило, что находка была обнаружена посреди дороги. Ранее тут было место, получившее средневековое название Mint Yard и было снесено несколько столетий назад, а потом через него проложили дорогу.

Место находки расположено в центре города и даже было взято под охрану, чтобы археологи могли спокойно работать среди дорожного движения.

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Советник Йорка Кейт Равилиус прокомментировала: "Мы знали, что в этом районе много сложных археологических объектов, относящихся к крепости римских легионеров. Мы продолжим делиться обновлениями по мере продвижения работ".

Издание отметило, что в 1836 году район площади стал новым уличным ландшафтом в георгианском стиле и вскоре - одним из самых модных районов города того времени.

Другие находки археологов

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