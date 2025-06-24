Samsung раскрыла дату презентации новых 'раскладушек' и часов – какими они будут

Возможны и другие анонсы, например, AR-гарнитуры Project Moohan,

Samsung выпустила официальной анонс своего следующего мероприятия Galaxy Unpacked – оно пройдет 9 июля в 17:00 по Киеву. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте компании и официальном ютуб-канале.

Инсайдеры, опираясь на слухи и утечки, уже составили список устройств, которые Samsung с большой долей вероятности представит публике.

Новые "раскладушки"

В ходе презентации ожидается анонс нового поколения складных смартфонов Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Возможны и другие анонсы, например, более доступного Z Flip 7 FE по цене дешевле iPhone 16.

Видео дня

Наибольший интерес вызывает Galaxy Z Fold 7. Если слухи окажутся правдой, то в этом году Samsung выпустит самый тонкий складной смартфон на рынке. В сложенном виде он будет почти таким же тонким, как Galaxy S25 Ultra, а в разложенном состоянии его толщина составит ~4,3 мм.

Что касается Galaxy Z Flip 7, то утечка демонстрирует полноразмерный внешний дисплей, как у Motorola Razr 60.

Кроме раскладушек, ожидается презентация смарт-часов Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic и Galaxy Watch Ultra. Ключевое изменение здесь – дизайн. Восьмое поколение распрощается с классическим круглым дизайном и станет больше похожим на прошлогоднюю "Ультру" и Apple Watch.

Также на Galaxy Unpacked 2025 могут полноценно представить AR-гарнитуру Project Moohan, которая будет работать аналогично умным очкам Ray-Ban от Meta. Это будет выгодно отличать их от громоздкого, пусть и более продвинутого варианта от Apple – Vision Pro.

Впервые компания упомянула очки расширенной реальности Galaxy в январе, где показала Galaxy S25. Тогда же компания объявила о разработке своего первого телефона с тройным складывающимся экраном. Пока что на рынке такая "трикладушка" есть только у Huawei.

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