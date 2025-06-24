Всего один вопрос: этот 30-секундный тест раскроет истинный характер человека

Это простой психологический прием, который стоит применять на свиданиях, собеседованиях и в новых знакомствах.

Иногда нужны годы, чтобы познать истинную суть человека - но, по словам коуча по уверенности Лауры Эйман, хватит и 30 секунд, если знать правильный вопрос.

Лаура Эйман, которая стала чемпионкой по тяжелой атлетике в 64 года и популярным блогером в TikTok, предлагает простой тест:

"Спросите себя: хочет ли этот человек быть всегда правым, или этот человек хочет быть всегда счастливым?"

Этот вопрос, по ее словам, позволяет увидеть настоящий характер на первом свидании, собеседовании или любом другом коротком знакомстве. Люди, которым нужно всегда быть правыми, обычно "немного нарциссичны, мир вращается вокруг них, они всегда обвиняют вас и никогда не берут на себя ответственность".

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Психологи соглашаются: чрезмерная потребность быть правым - это тревожный сигнал. Журнал Psychology Today предупреждает, что постоянная игра в обвинения указывает на эмоционально незрелого человека.

"Люди, которым всегда нужно быть правыми, вероятно, овладели этим навыком", - говорит терапевт Джейми Кэннон.

Другой психолог, доктор Кэрил Макбрайд, объясняет, что это часто признак хрупкого эго и неуверенности, которая маскируется через агрессивное поведение.

Суть проста: посмотрите, что для человека важнее - победа или гармония. Этот тест не заменяет полное знакомство, но может помочь избежать токсичных связей. Иногда интуиции и одного вопроса достаточно, чтобы понять: перед вами - партнер или противник.

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