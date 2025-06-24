На сухопутных границах между страны были усилены проверки.

Таиланд значительно ограничил передвижение через границу с Камбоджей, поскольку военные закрыли переходы почти для всех путешественников, включая туристов и торговцев. Эта радикальная мера была принята на фоне возросших проблем безопасности и эскалации напряженности, вызванной давним пограничным спором между двумя странами Юго-Восточной Азии, пишет The Independent.

Издание напоминает, что отношения между странами резко ухудшились после вооруженного столкновения 28 мая 2025 года, в результате которого погиб один камбоджийский солдат на относительно небольшой спорной территории. Несмотря на то, что обе стороны согласились на деэскалацию, ряд продолжающихся действий и угроз продолжают поддерживать напряженность на высоком уровне.

В результате премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Чинават подтвердила в понедельник, 23 июня 2025 года, что страна усилит проверки на сухопутных границах, при этом запретив туристам выезжать в Камбоджу.

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По ее словам, въезд в Таиланд или выезд из него будет разрешен только студентам, пациентам медицинских учреждений и лицам, которым необходимо приобрести товары первой необходимости. Хотя премьер-министр указала, что меры в первую очередь направлены на ограничение поездок в "прибыльные казино" Камбоджи, директива, по-видимому, фактически блокирует всех туристов.

Позднее в понедельник армия Таиланда заявила, что ввела меры на каждом сухопутном пограничном контрольно-пропускном пункте между Таиландом и Камбоджей в пяти провинциях и что она останавливает все переходы между странами, за исключением людей с жизненно важными потребностями.

Камбоджа, со своей стороны, бойкотировала некоторые тайские интернет-услуги и заблокировала поставки электроэнергии и топлива из Таиланда в ответ на пограничный спор. До бойкота Камбоджа импортировала 30% своего бензина и другого топлива из Таиланда.

При этом премьер Таиланда также заявила, что страна рассмотрит вопрос о блокировке экспорта, который может способствовать мошенническим операциям в Камбодже, и будет координировать действия с другими странами и международными агентствами для борьбы с киберпреступностью, базирующейся в Юго-Восточной Азии.

Ранее в этом году Таиланд принял меры, направленные на борьбу с онлайн-мошенничеством в соседней Мьянме, отключив электроэнергию, интернет и подачу газа в приграничные города, где базировались мошенники. Вероятно, Таиланд вскоре введет аналогичные меры, направленные на мошеннические операции в Камбодже, допустили журналисты издания.

В апрельском отчете ООН Камбоджа была названа центром мошеннических операций – якобы с ее территории преступники через Интернет заманивают жертв с помощью ложных романтических уловок, фиктивных инвестиционных предложений и незаконных схем азартных игр.

Отдых в Таиланде – что еще нужно знать

Как ранее сообщал УНИАН, с 1 мая 2025 года Таиланд начал требовать от иностранных гостей заполнять цифровую форму перед вылетом на отдых в страну.

Тем временем, тревел-експерт из Таиланда Пир Нирандара назвала 15 негласных правил путешествия по стране.

В свою очередь опытный путешественник Джо Биндлосс рассказал, реально ли бюджетно отдохнуть в Таиланде и что при этом стоит учесть.

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