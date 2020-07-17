В НАБУ подтвердили вручение подозрений руководителям Судебной администрации и Окружного админсуда Киева

Кроме них, подозрения получили еще несколько человек.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили сообщения о подозрениях, которые выдвинуты председателю Окружного административного суда Киева, его заместителю, 5 судьям и председателю Государственной судебной администрации Украины.

Об этом сообщается на странице НАБУ в Twitter.

"17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении голове ОАСК, его заместителю и еще 5 судьям этого суда, а также председателю ГСА. Продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее в ОАСК заявили, что в здании суда проходят обыски по "делам Майдана". Обыски также проходили в Государственной судебной администрации.

Позже журналист Юрий Бутусов сообщил, что НАБУ предъявило подозрение в создании преступной организации и захвате власти председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пятерым судьям и руководителю Госсудадминистрации Зиновию Холоднюку.

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