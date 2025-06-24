Люди беспокоятся о высыхании Тигра и Евфрата с библейских времен.

Как и предупреждала Библия, река Евфрат высыхает, но в отличие от сверхъестественных объяснений, таких как Второе пришествие Иисуса Христа, существует вполне реальное экологическое явление.

Как пишет IFLScience, движущей силой этой проблемы: хронические засухи и изменение климата.

Отмечается, что река Евфрат протекает вдоль реки Тигр, протекая через современные Турцию, Сирию и Ирак, прежде чем впасть в Персидский залив. Это крупнейшая речная система в Западной Азии с бассейном, который также простирается до Ирана.

Видео дня

"Хотя когда-то это была плодородная земля, сейчас система рек Тигр-Евфрат высыхает с поразительной скоростью. В правительственном отчете Министерства водных ресурсов Ирака за 2021 год предупреждалось, что реки могут высохнуть к 2040 году из-за снижения уровня воды и засух, вызванных изменением климата", - сказано в статье.

Всего за несколько десятилетий сток в системе рек Евфрат-Тигр сократился почти до половины среднегодового стока в засушливые годы. Спутниковые снимки показывают, что бассейны рек Тигр и Евфрат потеряли 144 кубических километра пресной воды с 2003 по 2013 год, в результате чего уровень воды стал одним из самых низких за всю историю наблюдений.

Важно, что многое из этого тесно связано с более широким климатическим кризисом, с которым сталкивается мир. Ближний Восток считается одним из регионов, наиболее уязвимых к изменению климата, что еще больше усугубит проблемы региона с нехваткой воды. Около 60 миллионов человек зависят от воды из системы рек Евфрат-Тигр для поддержания своей жизни, в основном в Турции и Ираке. С 2000-х годов международное сотрудничество по управлению бассейном Тигра и Евфрата застопорилось, что разжигает как местное соперничество, так и геополитическую напряженность между наблюдателями за речной системой. В статье сказано:

"В наступающем столетии есть потенциал стать свидетелем ряда "водных войн", в которых государства и ополченческие группировки сражаются за доступ к водным ресурсам".

Предполагается, что среди множества мест в мире, где эти конфликты, вероятно, возникнут, комплекс Тигра и Евфрата является одним из самых рискованных из-за количества людей, проживающих в регионе, а также сохраняющейся здесь политической нестабильности.

Наряду с риском конфликта и насилия, еще одной большой проблемой являются болезни. В Ираке назревает множество чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, поскольку люди изо всех сил пытаются получить доступ к чистой воде. Сюда входит множество инфекционных заболеваний, передающихся через воду, таких как холера, а также ветряная оспа, корь и тиф.

Отмечается, что люди беспокоятся о высыхании Тигра и Евфрата с библейских времен. В Книге Откровения, кульминационном финале Нового Завета, Евфрат становится сценой для апокалипсиса:

"Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла ее вода, чтобы приготовить путь царям с Востока".

Важно, что спустя тысячи лет, возможно, эти страхи вскоре станут реальностью.

Проблема высыхания водоемов

До 1960-х годов Аральское море было одним из крупнейших внутренних водоемов в мире. Но за семь десятилетий озеро сначала разделилось на более мелкие озера, пока большая часть его первоначальной поверхности полностью не испарилась, оставив после себя пустыню.

Раньше Аральское море занимало площадь 68 000 квадратных километров, а сегодня его можно считать третьим по величине озером по площади поверхности после Каспийского моря и озера Верхнее.

Вас также могут заинтересовать новости: