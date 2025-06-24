У РФ не такая совершенная ПВО, как они ее презентуют, отмечает аналитик.

Российская противовоздушная оборона может не справиться с перехватом большинства из украинских баллистических ракет "Сапсан" при их запуске Украиной по вражеской территории. Об этом сказал заместитель гендиректора компании-производителя средств РЭБ, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский на Radio NV.

На вопрос могла ли Украина использовать свою баллистическую ракету "Сапсан" для удара по нефтебазе под Ростовом, Храпчинский не ответил прямо, а лишь отметил, что любое испытание происходит за счет боевого применения, кроме отдельных случаев, когда речь идет о первом.

"Поэтому, в принципе, здесь поле для возможности есть", - отметил он.

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Эксперт отмечает, что длительное время после распада Советского Союза существовала программа по разоружению, которая предусматривала сокращение баллистического потенциала, в частности, ракет малой и средней дальности.

"Это привело к тому, что было уменьшено финансирование противоракетной защиты и, как следствие, видим, что небольшое улучшение баллистической ракеты приводит к тому, что некоторые системы ПВО не справляются с противодействием", - сказал Храпчинский.

Он отметил, что РФ долгое время полагалась на свой ядерный статус, как на основной источник защиты, но это не всегда срабатывает.

"Украина неоднократно била по стратегическим объектам России, даже ядерной триады, и мы видели, что даже небольшие элементы все же активно работают по территории РФ и система ПВО РФ не такая совершенная как она есть в их презентациях", - подчеркнул эксперт.

Он считает, что последствия от использования баллистических ракет, произведенных в Украине, будут достаточно негативными для врага.

"Россия не будет способна перехватывать большинство из них, потому что современные баллистические ракеты могут маневрировать на последнем участке. Это сверхсложный перехват и сложные средства ПВО, а те, что есть у РФ, скорее всего, не справятся с этими ракетами. Но нужно больше их применения с нашей стороны, чтобы подтвердить этот тезис", - сказал Храпчинский.

Украинская ракета "Сапсан"

Как сообщал УНИАН, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию The Times отмечал, что баллистическая ракета "Сапсан" малой дальности "сможет удивить наших врагов".

В материале отмечалось, что украинская ракета "Сапсан", начиненная 480 кг взрывчатки, имеет более чем в два раза больше полезной нагрузки, чем американский ATACMS. Журналисты также пишут, что ракета способна лететь со скоростью, которая в пять раз выше скорости звука.

Хотя официально дальность ракеты "Сапсан" не раскрывается, но есть предположение, что она может достигать 300 миль (около 482 км).

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