Рютте: НАТО способно реагировать на войну в Украине и кризис на Ближнем Востоке одновременно

Все высокопоставленные чиновники, как политические, так и военные, должны быть способны решать два вопроса одновременно, добавил генсек.

НАТО может одновременно реагировать на войну России против Украины и кризис на Ближнем Востоке. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте во время выступления на саммите НАТО, передает LIGA.net.

"Если мы не сможем иметь дело с Ближним Востоком и Украиной одновременно, тогда мы вообще не должны заниматься политикой или военным делом", - заявил Рютте.

Генсек подчеркнул, что способность действовать в нескольких направлениях одновременно - это стандарт для оборонных альянсов. По его словам, все чиновники, как политические, так и военные, должны быть способны решать два вопроса одновременно.

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"Я не думаю, что это много просьб", - добавил Рютте.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в НАТО активно обсуждают вероятность прямого боевого столкновения с Россией. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что РФ может атаковать НАТО в ближайшие 5 лет.

Сейчас Европа следит за наращиванием военной мощи Россией под управлением диктатора Владимира Путина. Она пытается бороться с угрозой, которая была бы вряд ли правдоподобной еще несколько лет назад: война с Россией.

По данным агентства Bloomberg, война Путина с НАТО будет стоить миру $1,5 триллиона.

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