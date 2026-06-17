Импульс для мира в Украине: лидеры G7 готовят новые санкции против России, - DW

В Берлине считают, что РФ находится под серьёзным давлением, а положение Украины в последнее время заметно укрепилось.

Лидеры стран "Группы семи" (G7) планируют усилить давление на российскую экономику и ввести новые санкции против РФ. Об этом говорится в совместном заявлении, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что лидеры договорились усилить давление на российскую военную экономику. В частности, речь идет об ужесточении санкций в отношении нефтяного и газового секторов.

В заявлении подчеркивается, что сейчас благоприятное время для новых ограничений, поскольку президент США Дональд Трамп достиг договоренностей, способствующих возобновлению судоходства через Ормузский пролив. Накануне Трамп заявил, что санкции против России, которые были частично смягчены из-за войны между Ираном и Израилем для стабилизации цен на нефть, могут быть возобновлены после обеспечения активного движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Видео дня

Также американский президент подчеркнул, что Россия должна заключить соглашение о прекращении войны против Украины, добавив, что он сделает "все, что в моих силах". Впрочем, ответов на ключевые вопросы, беспокоящие европейских лидеров, пока нет. В частности, насколько активно Трамп готов поддерживать усиление давления на Москву и признает ли он необходимость участия европейских государств в будущих мирных переговорах.

В то же время председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ситуация для Украины улучшается. По её словам, Киев продолжает мужественно удерживать линию фронта, тогда как признаки истощения РФ уже дают о себе знать.

Подобные оценки звучат и со стороны немецкого правительства. По информации DW, в Берлине считают, что Россия находится под серьёзным давлением, а положение Украины в последнее время ощутимо укрепилось.

"Я испытываю определенный оптимизм в отношении того, что европейцы и американцы сделают все, чтобы положить конец этой войне", – подчеркнул канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, Трамп не против участия европейских стран в будущем переговорном процессе между Украиной и Россией.

Как сообщила газета Financial Times, премьер-министр Великобритании Кир Стармер также отметил, что "в комнате царит единство" в отношении идеи о том, что Украина добивается прогресса на поле боя и что санкции против России работают.

"Было реальное ощущение, что сейчас самое время для всех нас как G7 усилить давление", – отметил Стармер.

Санкции против России – последние новости

Газета Politico писала, что лидеры "Большой семерки" прибыли в Эвиан-ле-Бен, готовясь к острому конфликту с президентом США Дональдом Трампом по поводу Ирана и войны в Украине. Однако после первого полного дня переговоров в рамках "Большой семерки" они оказались неожиданно оптимистичны в отношении своих отношений с Белым домом.

16 июня президент США заявил о возможности возобновления санкций на продажу российской нефти.

В то же время Великобритания ввела новые энергетические санкции против России и будет поставлять обогащенный уран для украинских атомных электростанций в течение следующих двух лет.

Вас также могут заинтересовать новости: