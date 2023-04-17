Он вспомнил первые переговоры с РФ.

Министр обороны Украина Алексей Резников рассказал, каким было его самое тяжелое решение за время полномасштабной войны.

Журналист испанской газеты La Razon попросил его рассказать о самом тяжелом дне. Резников ответил, что труднее всего было дать согласие на членство в украинской делегации, которая отправилась в Беларусь в первые дни войны.

"Цель заключалась в создании гуманитарных коридоров для спасения жизней мирных жителей. Было действительно трудно сказать "да" президенту, когда он спросил меня, потому что я испытывал глубокую ненависть. И как переговорщик я знаю, что это бесполезная эмоция. Было ужасно пожимать руку врагу", - сказал он.

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Резников напомнил, что было четыре встречи - три в Беларуси и одна в Турции. По его словам, во время первых встреч участники делегации совсем не чувствовали себя в безопасности. "В конечном итоге мы это сделали, и нам удалось спасти десятки тысяч жизней", - добавил министр.

Переговоры с Россией: что известно

Напомним, что первые три раунда переговоров с Россией прошли в Беларуси: 28 февраля в Гомеле, а 3 и 7 марта - в Бресте. Украину представляли Михаил Подоляк, Давид Арахамия, Рустем Умеров, Алексей Резников, Андрей Костин, Николай Точинский и Денис Киреев.

В российскую делегацию вошли Владимир Мединский, Грызлов, Борис Вячеславович, Леонид Слуцкий, Андрей Руденко и Александр Фомин.

В марте прошли переговоры в Стамбуле, Украина предложила подписать Международный договор о новой системе гарантий безопасности. На последних переговорах обсуждался экспорт украинского зерна.

В конце сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отказывается вести дипломатические беседы с Россией, пока у власти находится Путин. Кроме того, главным условием переговорного процесса является полный вывод российских войск с оккупированных территорий.

В России же заявляют, что якобы готовы к переговорам, но только если Украина "не будет выдвигать условий".

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