Также среди потерь оккупантов БПЛА, танки и другая военная техника.

Украинские защитники за сутки отправили в ад почти тысячу российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в соцсети.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 апреля 2024 года ориентировочно составили:

личного состава - около 463 тыс. 930 человек, в том числе 950 за крайние сутки,

танков - 7262 (+7) единиц,

боевых бронированных машин - 13957 (+15),

артиллерийских систем - 11867 (+31),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9461 (+12),

крылатых ракет - 2119 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн - 15984 (+35),

специальной техники - 196 (+16).

Потери России в Украине

Украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения. Так, за сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по двум пунктам управления, 8 районах сосредоточения личного состава и трех зенитно-ракетных комплексах противника.

Видео дня

А подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному пункту управления и району сосредоточения личного состава противника.

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