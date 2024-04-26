Украинские защитники за сутки отправили в ад почти тысячу российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в соцсети.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 апреля 2024 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 463 тыс. 930 человек, в том числе 950 за крайние сутки,
- танков - 7262 (+7) единиц,
- боевых бронированных машин - 13957 (+15),
- артиллерийских систем - 11867 (+31),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9461 (+12),
- крылатых ракет - 2119 (+1),
- автомобильной техники и автоцистерн - 15984 (+35),
- специальной техники - 196 (+16).
Потери России в Украине
Украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения. Так, за сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по двум пунктам управления, 8 районах сосредоточения личного состава и трех зенитно-ракетных комплексах противника.
А подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному пункту управления и району сосредоточения личного состава противника.