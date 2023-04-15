Министр обороны отстаивает позицию, что Россия должна пройти через денацификацию, выдать военных преступников и компенсировать нанесенный Украине ущерб.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что вопрос трансформации России надо выносить на мировую повестку дня. С действующим имперским режимом договоренности невозможны.

Об этом Резников сообщил по итогам визита в Бухарест, где он принял участие в работе Черноморской конференции по безопасности Международной крымской платформы.

"На повестке дня должен встать вопрос трансформации России. Тезис некоторых партнеров о том, что Москва должна быть вовлечена во все важные дела региона, разбивается реальностью - с действующим террористическим режимом, который питается имперскими фантомными болями, какие-то договоренности невозможны в принципе", - подчеркнул министр обороны.

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Резников считает, что Россия должна стать демократической федерацией. "Пройти через денацификацию, выдать преступников, компенсировать вред. Иначе не будет доверия. Должна быть общая позиция, в том числе - зафиксированная через систему мощных санкций, - что без трансформации в настоящую демократическую федерацию, Россия не сможет восстановить отношения с цивилизованным миром", - отметил министр.

Он убежден, что свободный мир должен изменить парадигму своих действий в контексте отпора агрессиям.

"Медленные действия постфактум не работают. "Не провоцировать" - не работает. Россиянам не нужны провокации, чтобы развязать войну. Неоднократно доказано. Свободный мир должен обладать стратегической инициативой и быть готовым действовать быстро и превентивно. Это важное изменение в сознании, далеко не все психологически готовы. Без этой готовности не появится политическая воля и правильные решения. Но именно такой подход будет лучшим отрезвляющим фактором для любого агрессора", - подчеркнул Резников.

Также он добавил, что нужна система гарантий-предохранителей, которые сведут к минимуму желание решать что-то силой.

"В контексте Черноморского региона все очевидно - не существует альтернативы НАТО. Не существует альтернативы Украине в НАТО. Мы доказали свою способность усилить Альянс и сделали формальные шаги - подали заявку на вступление. Отсутствие движения только продлит неопределенность и риски", - подчеркнул министр.

"Любые модели или разговоры о безопасности в регионе, которые не предусматривают освобождения Крыма от российской оккупации - это иллюзии. С этими иллюзиями надо прощаться. Не надо себя обманывать, что существуют какие-то другие варианты. Их не существует. Поэтому в контексте Крыма должен быть только один ракурс - как освобождать? Это общий интерес. На этом должны быть сконцентрированы совместные усилия", - подчеркнул Резников.

Российская агрессия - политика Запада

Как сообщал УНИАН, ранее Алексей Рензиков высказал мнение, что вторжение России в Украину стало результатом ошибочной политики Запада, который на российскую агрессию против соседей отвечал стремлением не провоцировать Кремль на эскалацию, действовал только постфактум и принуждал жертв агрессии к компромиссам.

По мнению министра обороны, после российского вторжения в Украину уже ни одна страна не откажется от своего ядерного оружия, а многие наоборот будут стремиться его получить.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов недавно заявил, что для освобождения Крыма от российских захватчиков Украина будет применять все виды незапрещенного оружия. Он напомнил, что Крым является территорией Украины, и наше государство будет делать все необходимое для его деоккупации.

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