Валентина Матвиенко заявила, что Вашингтон легко мог бы "за сутки посадить Киев за стол переговоров".

В Российской Федерации заговорили о переговорах с Украиной. В это раз речь идет об обсуждении вопросов "без предварительных условий".

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обвинила США в "затягивании конфликта" и "продолжении агрессивной политики". При этом она указала, что Москва готова к переговорам, если Кремль не будет выдвигать условия.

"Наша позиция четкая, внятная и прозрачная. Мы готовы к переговорам, не обещаниям, без предварительных условий, которые там пытаются выставлять. Переговоры есть переговоры. Но если киевский режим будет готов к реальным переговорам, мы этого не видим, - заявила Матвиенко.

Видео дня

Она повторила кремлевский нарратив, что Вашингтон легко мог бы "за сутки посадить Киев за стол переговоров", но Белый дом якобы "не заинтересован в завершении конфликта", и продолжают помогать Украине.

"Никаких призывов к миру нет, никакого понуждения к миру нет, они (США - УНИАН) продолжают свою агрессивную политику", - отметила спикер Совфеда РФ.

Переговоры России с Украиной - что известно

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не отказывался от переговоров с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Кремль якобы готов обсуждать "приемлемые развязки" войны.

В свою очередь в ОПУ ответили, что Москва не хочет вести переговоры, а просто хочет избежать ответственности.

Аналитики Института изучения войны считают, что Путин не готов к миру, а пытается снять с себя ответственность за затяжную войну. При этом в Кремле считают Украину нелегитимным государством, а Зеленского – марионеткой.

Вас также могут заинтересовать новости: