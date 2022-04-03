Сторонам необходимо выполнить еще большую работу", уверен глава российской переговорной группы Мединский.

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что проект мирного договора России и Украины все еще не готов.

Об этом он заявил российскому Интерфаксу.

"Относительно готовности драфта договора для встречи в верхах-к большому сожалению оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу. И я вижу, что дипломатические и военные службы Украины, на мой взгляд, сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне", - заявил российский переговорщик.

В то же время Мединский отметил, что Украина "реалистичнее подходит к ряду вопросов". По его словам, предварительно согласованными позициями остаются: нейтральный внеблоковый и безъядерный статус; отказ от размещения иностранных военных баз, войск, наступательные вооружения, разработки и производства оружия массового поражения; проведение учений с участием иностранных войск с разрешения государств-гарантов; создания системы международных гарантий безопасности.

Напомним, что ранее глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что проект мирного договора фактически готов. Россия его приняла в Стамбуле проект в устной форме – за исключением вопроса Крыма.

За словами Арахамії, российская сторона подтвердила, что на сегодня драфты документов является достаточно установившимся, чтобы проводить непосредственную консультацию между украинским гарантом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

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