Россия продолжает наносить удары по украинским городам и селам.

Россияне дают негативные сигналы относительно встреч руководителей Украины, России и США и дальнейшего развития событий, отметил глава украинского государства Владимир Зеленский.

В Telegram он написал, что у него был "очень хороший разговор" с президентом Финляндии Александром Стуббом, и что происходит координирование позиций ради более весомых результатов.

"Важное направление - отношения с Соединенными Штатами, максимальная содержательность в этих отношениях. Сейчас россияне, к сожалению, дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий. Удары по нашим городам и селам продолжаются. Каждый день новые жертвы. Россияне будут считаться только с сильным давлением в ответ на все это. Давление нужно. Рассчитываем на это. Нужны шаги именно со стороны России - шаги к реальной дипломатии", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также подчеркнул, что команды, в которые вовлечены европейцы, американцы и другие партнеры Украины в "коалиции желающих", активно готовят архитектуру сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины.

"Военные командующие, министры обороны, советники по вопросам безопасности - на разных уровнях готовим компоненты будущей безопасности. Ускоряемся в определении деталей. Уже время организовывать и формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки", - добавил он.

Последние новости о потенциале мирного соглашения

Как сообщал УНИАН, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Fox News сказал, что российский лидер Владимир Путин на саммите на Аляске отмечал, что готов к миру.

Уиткофф утверждает, что якобы Путин "приложил искренние усилия, чтобы добиться диалога", в том числе и на саммите на Аляске, однако подчеркнул, что это очень сложный конфликт.

Также он отметил, что требуется личное присутствие Путина на переговорах для заключения мирного соглашения.

Ранее Дональд Трамп сделал ряд новых заявлений относительно российско-украинской войны. В частности, он заговорил о возможности введения санкций и пошлин не только против России, но и в отношении Украины.

