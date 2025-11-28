Причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты Украины.

В субботу, 29 ноября, во всех регионах нашей страны будут применяться меры ограничения потребления.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Причина введения ограничений - последствия вражеских атак на энергетические объекты Украины.

В "Укрэнерго" обнародовали время и объем применения ограничений:

графики почасовых отключений для населения - с 00:00 до 23:59 - объемом от 0,5 до 2,5 очередей;

график ограничения мощности для промышленных потребителей - с 00:00 до 23:59.

В энергетической компании напомнили, что время и объем отключений света могут измениться. Специалисты советуют следить за информацией на страницах соответствующих облэнерго.

При этом в "Укрэнерго" анонсировали отмену отключений света в ночные часы, в отдельных регионах – и в дневное время.

Ранее в компании "Укрэнерго" сообщили, что при условии отсутствия новых обстрелов энергетики графики отключений для большинства регионов Украины могут смягчить. Впрочем, повезет не всем, ведь есть регионы, которые больше пострадали в результате вражеских атак.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, массированные атаки по энергетической системе Украины не влияют на ситуацию на фронте. По его мнению, россияне оказывают террор против гражданских городов.

