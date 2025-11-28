Она не считает возрастные изменения чем-то плохим.

Голливудская актриса Кэри Рассел ("Миссия невыполнима 3", "Официантка", "Фелисити") открыто высказалась о давлении индустрии на женщин относительно внешности и пластической хирургии.

Как передает Radar Online, 49-летняя звезда рассказала, что часто чувствует себя потрясенной от того, насколько распространены косметические процедуры среди знаменитостей. "У всех есть мнение о вашем внешнем виде, одежде, прическе", - отметила она.

Звезда сериала "Дипломатка" добавила, что вместе с друзьями не может поверить, насколько много звезд выглядят потрясающе в свои 50-60 лет. При этом актриса подчеркнула, что поддерживает естественный подход к старению:

"Мне нравится, как я выгляжу в шоу, и странно, что это считается чем-то необычным".

Напомним, ранее о своем отношении к возрастным изменениям высказалась английская актриса Кейт Уинслет, известная вдохновляющими заявлениями о женщинах.

