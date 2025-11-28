Египет – одно из самых популярных направлений для зимнего отдыха среди украинских туристов. И хотя в этот период египетские моря могут быть прохладными для купания, украинцев, уставших от нашех холодной и мрачной зимы это не останавливает.
Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали восемь пляжей в Египте, на которые туристам стоит обязательно обратить внимание.
"Возможно, самая примечательная особенность египетских пляжей – это то, как выжженные солнцем пески пустыни внезапно сменяются бутылочно-голубыми лагунами и цветущими коралловыми рифами, которые вспыхивают яркими красками, как только вы надеваете маску и трубку. Недаром Египет считается одним из лучших мест в мире для подводного плавания с аквалангом и сноркелинга", – отмечают авторы материала.
При этом они подчеркивают, что Египет в полной мере использует свое потрясающее побережье – вдоль берегов Красного и Средиземного морей расположены многочисленные рестораны морепродуктов, спа-салоны, дайвинг-центры и шикарные курорты, предлагающие идеальное сочетание солнца, моря и песчаных дюн.
8 лучших пляжей в Египте
- Алмаза Бэй, Марса Матрух – для роскошного отдыха.
- Голубая лагуна, Дахаб – для водных видов спорта.
- Эль-Аламейн, Северное побережье – для гламурного отдыха.
- Наама-Бэй, Шарм-эль-Шейх – для семейного отдыха.
- Фьорд-Бэй, Таба – для побега от толп.
- Остров Махмия, Хургада – для снорклинга и наблюдения за дельфинами.
- Аль-Найзак, Марса-Алам – для купания и скалистых пейзажей.
- Частные пляжи Александрии – для клубного отдыха.
Чем еще заняться в Египте зимой
Хотя зима в Египте и зима в Украине – это разные вещи (на курортах Египта в январе-феврале дневная температура прогревается до +20...+23 градусов), все ще не все туристы рискуют целыми днями валяться на пляжах и купаться в море.
Однако также такие температуры и более ласковое солнце, чем в жаркие летние месяцы, позволяют туристам комфортно исследовать знаменитые египетские пирамиды и пустыни.
Пирамиды в Гизе, древний город Луксор, Александрийская библиотека, круиз по Нилу – лишь некоторые из экскурсии, которые гораздо легче переносятся зимой, чем летом.
Отдых в Египте – полезные советы
