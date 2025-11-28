В православный праздник сегодня соблюдают особые традиции.

29 ноября по новому церковному календарю в Украине вспоминают святого Парамона и 370 мучеников, которые пострадали за веру. Этот день имеет особые традиции и приметы, а также запреты, связанные с наступлением зимы. О них, а также какой сегодня праздник церковный по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре

День 29 ноября (это 12 декабря по старому стилю) в православной церкви посвящен памяти святого Парамона и 370 мучеников.

О Парамоне сохранилось немного сведений. Известно, что в период его жизни (III век) правил император Деций Траян. Это были времена, когда христиан жестоко преследовали. Особой жестокостью отличался правитель восточных областей Аквиан: по его приказу в темницу бросили 370 христиан после того, как они отказались приносить жертвы языческим богам. Их всех пытали и принуждали отречься от веры.

Парамон был простым жителем, но не побоялся открыто выступить против жестокости правителя - требовал прекратить мучения людей. За это его и самого арестовали и стали пытать. Вместе с другими заключенными он стойко переносил пытки и не отрекся от христианства. Всех их казнили.

Кого сегодня почитают еще:

вспоминают мученика Филомена Анкирского;

преподобного Акакия Синайского;

преподобного Нектария Киево-Печерского,

а также священномученика Авива, епископа Некресского.

Какой праздник сегодня церковный в старом календаре

По юлианскому календарю православные чтят память Левия Матфея - одного из двенадцати апостолов Христовых. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и историю апостола.

О чем просят в молитвах 29 ноября, обычаи и что сегодня нельзя делать

К святому Парамону обращаются с молитвами о крепкой вере, душевном спокойствии, здоровье и семейном благополучии.

В народе день получил название Парамонов, а одна из его традиций - готовить постную выпечку, чтобы привлечь в дом достаток. С праздником связана одна необычная примета: считается, что сегодня нужно взять что-то взаймы, любую мелочь - муку, соль, яйцо или небольшую сумму. Тому, кто сможет одолжить даже пустяк, весь год будет сопутствовать удача, а деньги сами будут находить дорогу в дом.

Церковь в этот день, как и в другие, призывает не ссориться, не жадничать, не завидовать, не лениться и не отчаиваться, а также не обижать людей и животных и не отказывать в помощи. Следует помнить, что отчаяние считается одним из самых больших грехов.

Продолжается Рождественский пост - тем, кто придерживается его, сегодня разрешаются блюда с растительным маслом, рыба и вино.

По народным приметам в этот день не стоит делать выносить из дома мусор - с сором можно "вынести" и удачу. Не следует делиться планами на будущее: можно потерять возможность их реализовать. Также в этот день не переезжают, не делают крупных покупок и не тратят деньги без счета.

Приметы на 29 ноября

По погоде можно определить, какой будет зима и начало декабря:

ветер разыгрался - к холодной зиме;

тучи низко - жди снега и стужу;

яркие звезды - жди морозов.

Если сегодня снег выпал - декабрь будет теплым, а если дождь пошел - зима будет мягкой и с оттепелями.

