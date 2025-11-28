Уолш отметил, что самым важным вопросом является то, любое ли соглашение на самом деле остановит войну.

Президент США Дональд Трамп отступил от своего срока заключения соглашения в Украине ко Дню благодарения, хотя и хочет, чтобы его воспринимали как миротворца, пишет CNN.

Аналитик издания Ник Уолш предполагает, что это решение является ключевым сигналом того, что будущий результат мирной инициативы, вероятно, не приведет к внезапному соглашению о прекращении российского вторжения. Ожидается, что сначала состоится в Москве встреча между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и российскими чиновниками.

В материале указывается, что разногласия между Киевом и Москвой остаются слишком очевидными, тогда как причины их неуступчивости слишком пропитаны жертвами, тревогой и кровью.

Аналитик предполагает, что нежелание кремлевского диктатора Владимира Путина принимать любые предложения, которые не оставляют ему контроль над всей восточной частью Донецкой области Украины, вероятно, останется очевидным и в ближайшие дни.

Очевидно, что в последнем варианте мирного плана США исключена эта ключевая уступка, поскольку ни Киев, ни его европейские союзники не считают разумным с военной или политической точки зрения согласиться на это условие.

По мнению Волша, учитывая десятилетнюю историю этой войны - три вторжения России на территорию Украины, годы дипломатии и обмана - есть основания сомневаться в искренности Москвы.

Эта повторяющаяся, циклическая неспособность понять пропасть между двумя враждующими сторонами является причиной того, что прогресс всегда кажется таким близким, но одновременно таким недостижимым.

В статье говорится, что значительная часть предложенного соглашения касается гипотетических, теоретических идей относительно будущих альянсов, финансирования или ограничений. Со временем эти элементы могут превратиться в нечто более практическое или же полностью исчезнуть.

Отмечается, что если Украина действительно стремится к миру, тогда ей не нужна будет армия численностью 600 000 человек, как это предусмотрено в проекте соглашения. Также членство в НАТО, вероятно, станет менее насущным и менее целесообразным в мирное время, когда Украине нужно будет справиться после войны с экономической катастрофой.

Что касается возвращения России в G8, то, по мнению аналитика, идея, что Путин пожмет руку на саммите лидерам европейских государств, которые все еще его презирают, кажется маловероятной.

Также Уолш отметил, что еще нужно решить вопрос о восстановлении Украины, в частности, кто будет оплачивать этот процесс.

Однако, подчеркивает Уолш, важнейшим вопросом является то, любое ли соглашение на самом деле остановит войну. Поэтому он не исключает, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, снова столкнется с ужасным компромиссом.

"Если соглашение будет заключено, это будет плохой выбор. Нет выбора, если в долгосрочной перспективе, как и раньше, Кремль не сдержит соглашение", - отметил аналитик.

Уолш также поделился, что в украинской армии наступил кадровый кризис. Также финансирование со стороны европейских союзников Киева в следующем году находится под сомнением. Тем временем, на фронте Россия быстро продвигается в Запорожье, медленно, но неизбежно - в Покровске, Донецкой области, и вперед - в Купянске, далее на север.

"Украина не может бороться с таким количеством очагов с таким малым количеством солдат", - считает аналитик.

Он предполагает, что борьба, предстоящая Зеленскому, связана с большим риском. Но итоговое влияние последних 10 месяцев тяжелой работы, дипломатической путаницы и резких изменений сделало немыслимое соглашение ближе к реализации.

Уолш не исключает, что цикл снова будет повторяться.

"Специальный посланник Трампа Уиткофф, вероятно, во время своего визита в Москву снова услышит, что Путин не отступит от своего требования, что Украина в обмен на мир должна отдать Донецкую область. Уиткофф сообщит об этом Трампу. На Зеленского снова будут оказывать давление, и может быть установлен еще один срок в стиле Дня благодарения", - прогнозирует аналитик.

"Мирное соглашение" США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Европарламент в новой резолюции раскритиковал попытки США вести закулисные переговоры с Россией за спиной Украины и навязывать Киеву их результаты. Поэтому евродепутаты призвали Евросоюз взять на себя больше ответственности за продвижение мира в Украине. Депутаты Европарламента подчеркнули, что мирное соглашение не должно ограничивать способность Украины защищать себя от новых нападений.

Также мы писали, что государственный секретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что США хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на любые гарантии безопасности для Украины. В то же время, Белый дом заявил, что в мирном соглашении все равно будут указаны гарантии безопасности. Также Трамп якобы решил, что не будет приглашать Зеленского в Белый дом до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.

