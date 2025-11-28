Юрий Выхованец подготовил "план-капкан".

Украинская певица FIЇNKA (настоящее имя - Ирина Выхованец) рассказала, как ее супруг, актер Юрий Выхованец, делал ей предложение.

Пара показалась вместе в новом выпуске развлекательного шоу "Хто сверху?". В перерывах между съемками они поделились подробностями романтической истории, сообщили в "Новом канале".

Отмечается, что это воспоминание является одним из самых ярких в их совместной жизни.

Видео дня

"Предложение было просто шикарное. Юрко мне сказал, что снимаюсь в кино, а я этим очень грезила. Вообще никогда не думала, что стану певицей. Снималась до последнего, искренне играла роль, а то оказалось предложение. И в результате я не могла понять, что происходит: съемки фильма или будем жениться", - отметила певица.

Оказалось, что Выхованец подговорил друзей придумать историю, будто их с любимой пригласили на съемку нового фильма.

"Подговорил наших друзей-операторов. Они прислали мне сценарий, потом мы выдумали легенду. Сказали ей, что приехали люди из Польши, будут снимать фильм, и что нас двоих утвердили на роли. Гонорар ей назвали очень хороший, она согласилась, думала, что снимается в кино. И во время съемок я сделал предложение. Это была сцена о бандитах и ​​американской мафии", - поделился актер.

Напомним, ранее УНИАН писал, как FIЇNKA раскрыла секрет своего похудения.

Вас также могут заинтересовать новости: