Артистка активно занимается спортом.

40-летняя украинская певица Тина Кароль рассказала, как поддерживает свое тело в форме и как часто занимается спортом.

Во время общения с подписчиками в Instagram один из поклонников спросил у артистки, какие у нее рост и вес. В ответ Кароль опубликовала показатели массы мышц, процента воды в организме, количества белка, частиц жировой ткани и другие.

Согласно скриншоту из приложения, певица весит 52,2 килограмма, а ее рост составляет 1,65. Также она рассказала, что регулярно занимается спортом - минимум пять-шесть раз в неделю.

Как сообщал УНИАН, лишь недавно Тина Кароль заинтриговала своих подписчиков видео с обручальным кольцом на пальце. Уже впоследствии стало понятно, что этот образ был частью ее нового клипа на песню "Небесами".

