40-летняя украинская певица Тина Кароль рассказала, как поддерживает свое тело в форме и как часто занимается спортом.
Во время общения с подписчиками в Instagram один из поклонников спросил у артистки, какие у нее рост и вес. В ответ Кароль опубликовала показатели массы мышц, процента воды в организме, количества белка, частиц жировой ткани и другие.
Согласно скриншоту из приложения, певица весит 52,2 килограмма, а ее рост составляет 1,65. Также она рассказала, что регулярно занимается спортом - минимум пять-шесть раз в неделю.
