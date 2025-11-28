Эти оттенки выходят за рамки стандартной базы, но прекрасно сочетаются с любыми элементами гардероба.

Почему выбор нового оттенка ногтей нередко кажется рискованным решением? Возможно, потому что с этим цветом предстоит ходить несколько недель (а иногда и дольше, если речь о геле или акриле). Или потому что приходится заранее продумывать, как он будет смотреться с будущими нарядами. Универсальный маникюр помогает избавиться от лишних сомнений, пишет журнал Real Simple.

Самый универсальный маникюр - ТОП-11 оттенков лака

Эксперты рассказали, какой цвет ногтей подходит ко всему. Эти оттенки выходят за рамки стандартной базы, но прекрасно сочетаются с любыми элементами гардероба.

Норковый лиловый (Mink-y Mauve). Тем, кто ищет нейтральный оттенок с легким налетом изысканности, стоит обратить внимание на Mink-y Mauve. Мастер маникюра и менеджер по глобальному обучению OPI Галдина Хименес отметила, что этот тон универсален для любого оттенка кожи, но при этом даёт плотное и аккуратное покрытие. По ее словам, он одинаково хорошо подчёркивает летний загар, подходит к джинсовым шортам и яркому купальнику, а зимой отлично вписывается в праздничный вечерний образ.

Видео дня

Переливающийся хром. Мерцающий хром считается одним из самых универсальных вариантов. Знаменитый мастер маникюра Color StreetЖаклин Фэм объяснила, что от отражает окружающие оттенки, благодаря чему легко адаптируется к любому стилю. Металлическое сияние работает как нейтральный аксессуар: подходит и к деловому, и к повседневному гардеробу, делает образ выразительным, но не перегруженным.

Оливково-зеленый. Тем, кто все еще в раздумьях, какой маникюр подходит ко всему и хочет чего-то спокойного, подойдет оливковый. Он земной, тёплый и более уютный, чем серый, с которым часто его сравнивают. Особенно красиво смотрится осенью и гармонирует с джинсовыми вещами, кремовыми, медно-оранжевыми и чёрными оттенками.

Розовый молочный коктейль. Этот мягкий клубнично-молочный оттенок напоминает подтаявшее мороженое. Рассел отметила что глянцевый финиш ловит свет, словно блеск для губ. Она также считает, что розовый молочный коктейль является более выразительной версией тренда "ваши ногти, только лучше", благодаря чему подходит и для офиса, и для свиданий - он нежный, кремовый и женственный.

Белый с льняным оттенком (Crisp Linen White). Белый лак - классика, которая уместна в любое время года. Ведущий мастер Côte Beauty Оливия Агирре подчеркнула, что белый создаёт минималистичный и свежий образ, уместный как в повседневных комплектах, так и в более нарядных вариантах. Главное - выбрать плотную текстуру без полос и мелового эффекта.

Лососевый. Еще один универсальный цвет - теплый лососевый. Мастер маникюра Дженнифер Саксон объяснила, что он балансирует между розовым и оранжевым, сочетая в себе и тёплые, и холодные полутона. Благодаря этому оттенок действует как нейтральный: он легко подстраивается под большинство цветов.

Черно-синий. Глубокий синий с почти черным подтоном - ещё один универсал. По словам Хименес, он напоминает любимые тёмные джинсы, которые подходят практически ко всему. Этот оттенок добавляет образу лёгкой дерзости, но остаётся достаточно сдержанным, чтобы сочетаться и с красным платьем, и с ярко-розовым топом, и с деловым костюмом цвета хаки.

Желтый масляный. Такой оттенок переживает пик популярности, и многие только сейчас обнаруживают его универсальность. Он подчёркивает любые оттенки кожи и легко вписывается в гардероб. Если вы сомневались - это хороший повод попробовать.

Вишнево-красный. Хотя ярко-красный лак часто считают смелым выбором, вишневый оттенок оказывается удивительно универсальным. Рассел пояснила что этот цвет делает образ более роскошным, подчёркивает джинсовую одежду, красиво смотрится с чёрным и отлично сочетается даже с розовыми и загорелыми тонами, а также с анималистичными принтами.

Бирюзовый. Бирюза может показаться сложной, но сезонный анализ цвета говорит об обратном. Саксон подчеркнула, что бирюзовый относится к универсальным оттенкам, так как подходит всем цветотипам.

Кобальтово-синий. Этот оттенок может показаться слишком ярким, но Джули Рассел из Sally Beauty заверила, что кобальтовый обладает чистой энергией и помогает выглядеть собранно. Она добавила, что цвет сочетает классику с современностью, подходит к базовым оттенкам и неожиданно хорошо смотрится с теплыми тонами вроде верблюжьего и даже с нежно-сиреневым.

Напомним, ранее УНИАН назвал 7 оттенков маникюра, которые будут на пике популярности зимой‑2025.

Вас также могут заинтересовать новости: