После прохождения ВЛК игрок выбрал службу в одном из подразделений, отметили в ТЦК.

Бывшего игрока киевского "Динамо" и сборной Украины мобилизовали в ряды ВСУ. Об этом сообщил Киевский городской ТЦК и СП в Facebook.

"В сети распространяется манипулятивная информация о якобы задержании с применением силы экс-футболиста одного из футбольных клубов. Также отмечается, что у него требовали еще и взятку. Для предотвращения распространения искаженной информации, сообщаем, что Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации он не имел", - сообщили в ТЦК.

Там добавили, что после прохождения военно-врачебной комиссии и общения с рекрутерами экс-игрок "Динамо" выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.

"Жалоб относительно неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало", - добавили в ТЦК.

Незадолго до этого в сети появилась информация, что Дениса Гармаша задержали с применением силы. Также сообщалось, что после задержания футболисту предлагали возможность выйти из РТЦК, дав взятку в $25 000. Однако футболист отказался от этого.

Ранее Опендатабот обнародовал статистику по количеству уголовных производств, которые касаются СЗЧ (самовольного оставления части). Сообщается, что только с начала 2025 года открыто более 161 тыс. уголовных производств.

Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. В целом же ежемесячно фиксируется около 16 тысяч дел по СЗЧ. Впрочем, до суда из них доходит около 5%.

