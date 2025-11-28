Среди причин - экстремальные скорости, резкие посадки, сложные манёвры и высокие перегрузки.

Шины истребителей крайне недолговечны и выдерживают в среднем всего около 10 посадок. Как объясняет портал wionews.com, все дело в том, что они подвергаются нагрузкам, значительно превышающим те, которые испытывают обычные шины.

1. Истребители приземляются гораздо быстрее коммерческих самолётов

Коммерческий авиалайнер обычно приземляется на скорости около 240–260 км/ч, но большинство истребителей приземляются на скорости 280–320 км/ч, а некоторые и быстрее в зависимости от полезной нагрузки и веса топлива. Чем выше скорость приземления, тем большее трение должны выдержать шины при ударе о взлётно-посадочную полосу. Эта экстремальная скорость создаёт огромное тепло и напряжение, что приводит к быстрому износу резины.

2. Шины ударяются о взлётно-посадочную полосу с чудовищной вертикальной силой

В отличие от коммерческих самолётов, которые снижаются плавно, истребители совершают управляемую жёсткую посадку. Вертикальная нагрузка при приземлении может в четыре-пять раз превышать нагрузку, испытываемую шиной пассажирского самолёта. Эти повторяющиеся сильные удары серьёзно сокращают срок службы шин.

3. Реактивные шины очень малы, но рассчитаны на большие нагрузки

Истребителям необходимы компактные шасси для уменьшения сопротивления и размещения внутри планера. Поскольку шины меньше, пятно контакта (площадь, соприкасающаяся с взлетно-посадочной полосой) очень мало по сравнению с весом и скоростью, которые они должны выдерживать. Чтобы компенсировать это, шины истребителей накачивают до чрезвычайно высокого давления, часто 20-25 бар, что почти в 10 раз больше, чем у автомобильных шин. Сочетание небольшого размера и экстремального давления приводит к быстрой эрозии протектора.

4. Взлет на форсаже и торможение на высокой скорости быстро разрушают резину

Истребители часто используют взлет на форсаже, который создает значительные перегрузки. Даже нормальное торможение после приземления может повысить температуру шин выше 200 °C, разрушая резину с каждым циклом.

5. Повороты с большой перегрузкой перед приземлением приводят к боковому смещению шин

При заходе на посадку истребители выполняют крутые повороты с большой перегрузкой, чтобы выровняться с взлётно-посадочной полосой. Эти манёвры создают боковые нагрузки, которые скручивают шины под углами, на которые они не рассчитаны. Это боковое трение ускоряет износ кромок и снижает количество безопасных посадок.

6. Авианосцы ещё больше сокращают срок службы шин

Самолёты палубного базирования, такие как F/A-18 или МиГ-29К, часто совершают ещё меньше посадок на одну шину. Они врезаются в палубу на очень высокой скорости снижения, так что хвостовой крюк может зацепить тормозной трос. Удар настолько силён, что шины могут потребовать замены уже после 1–3 посадок.

7. Безопасность не подлежит обсуждению

Провал одной шины во время посадки может привести к серьёзным происшествиям, включая выкатывание за пределы ВПП, поломку шасси или пожар. Поскольку полёты истребителей предполагают высокие скорости и сложные манёвры, военные следуют строгим графикам замены для поддержания запаса прочности. Даже если шина визуально выглядит исправной, она может уже быть изношена. Замена шины каждые 8–12 посадок гарантирует безопасную работу самолёта в любых условиях.

Ранее УНИАН рассказывал, какие страны имеют больше всего истребителей F-16. На первом месте, конечно США, а вот дальше список может удивить.

